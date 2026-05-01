Задержки выплат при рождении ребенка: в Минсоцполитики назвали причину

Правительство планирует ввести единую карточку для всех видов пособия на детей

Украинцы, подавшие заявки на финансовую помощь при рождении ребенка, столкнулись с задержками выплат. Речь идет о части заявлений, поданных в январе-феврале 2026 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра социальной политики Дениса Улютина.

По его словам, проблема уже устранена: выплаты за январь переданы в Ощадбанк , и в ближайшее время средства должны быть зачислены на счета получателей.

Объемы финансирования

В министерстве отмечают, что программы по поддержке семей с детьми продолжают действовать. В частности, в апреле выплаты для детей в возрасте до одного года составили 1,3 млрд грн, еще 78 млн грн направлено на программу «єЯсла».

Планы по обновлению системы

Правительство планирует ввести единую карту для всех видов пособия на детей.

Предполагается, что на нее будут зачисляться:

выплаты при рождении ребенка;

пособие до одного года;

выплаты по программе «єЯсла»;

«Пакет малыша»;

«Пакет школьника».

Также идет разработка цифрового сервиса: Министерство цифровой трансформации совместно с Минсоцполитики готовят решение, которое позволит подавать заявки через приложение «Дія». Презентацию ожидают в мае.

Премьер-министр Юлия Свириденко добавила, что все граждане, имеющие право на выплаты, получат средства, а работа над усовершенствованием программы продолжается.

Новые параметры пособия

С 1 января 2026 года действуют обновленные условия поддержки семей:

единовременная выплата при рождении ребенка — 50 тыс. грн;

ежемесячное пособие до одного года — 7 тыс. грн;

после одного года — до 8 тыс. грн в месяц на оплату детсада или услуг няни (при условии выхода одного из родителей на работу).

Как отмечалось, результатом реформы детских выплат должна стать больше рождаемость. По плану правительства этого можно достичь, если помочь родителям одновременно работать и воспитывать детей.

