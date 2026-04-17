За год — с марта 2025 по март 2026 — медианные зарплаты по отдельным вакансиямв Украиневыросли на 31−96%.
Об этом свидетельствует анализ роста медианной зарплаты, проведенный платформой OLX Работа.
В то же время, сравнение с началом полномасштабного вторжения показывает еще более существенные изменения: в ряде сфер доходы выросли в 2−4 раза.
В каких вакансиях зарплаты выросли больше всего
Наибольший прирост за последние 12 месяцев зафиксирован в категории реклама/дизайн/PR. Зарплата копирайтера почти удвоилась — с 12 500 до 24 500 грн (+96%), что стало самым высоким показателем среди всех вакансий.
Существенный рост зафиксирован и в рабочих специальностях. В частности, подсобники в производстве получают в среднем 30 000 грн (+41%), сантехники — 40 500 грн (+35%), а рихтовщики в автосервисе — до 60 000 грн (+33%).
В сфере услуг и красоты также есть прирост: медианная зарплата косметолога выросла до 26 250 грн (+31%). Такой же уровень роста показали вакансии менеджеров по работе с клиентами (до 27 500 грн) и каменщиков в категории строительства (до 58 750 грн).
Аналитика свидетельствует о том, что рынок труда развивается неравномерно. Если за год наибольший рост наблюдается в сфере торговли, рекламы и строительства, то в долгосрочной перспективе лидируют строительные профессии и бьюти-индустрия.
В то же время отдельные профессии демонстрируют более медленную динамику:
зарплаты нянь выросли только в 1,2 раза;
домработниц — в 1,4 раза;
сторожей — в 1,5 раза.
Это свидетельствует о разной скорости адаптации отраслей к новым экономическим условиям.
Ранее мы сообщали, что по анализу НБУ дефицит кадров в сочетании с повышением выплат в бюджетном секторе обуславливает стремительный рост заработных плат. По данным Государственной службы статистики, в феврале 2026 года средняя зарплата составила 28,3 тыс. грн. Номинальный рост достиг 22,4% в годовом исчислении, а реальный — 13,8%.