Где зарплаты растут быстрее всего — рейтинг вакансий

Зарплата
За год — с марта 2025 по март 2026 — медианные зарплаты по отдельным вакансиям в Украине выросли на 31−96%.
Об этом свидетельствует анализ роста медианной зарплаты, проведенный платформой OLX Работа.
В то же время, сравнение с началом полномасштабного вторжения показывает еще более существенные изменения: в ряде сфер доходы выросли в 2−4 раза.

В каких вакансиях зарплаты выросли больше всего

Наибольший прирост за последние 12 месяцев зафиксирован в категории реклама/дизайн/PR. Зарплата копирайтера почти удвоилась — с 12 500 до 24 500 грн (+96%), что стало самым высоким показателем среди всех вакансий.
В тройку лидеров также вошли:
  • супервайзер в торговле — +64% до 45 000 грн;
  • аудитор — +45% до 27 500 грн.
Существенный рост зафиксирован и в рабочих специальностях. В частности, подсобники в производстве получают в среднем 30 000 грн (+41%), сантехники — 40 500 грн (+35%), а рихтовщики в автосервисе — до 60 000 грн (+33%).
В сфере услуг и красоты также есть прирост: медианная зарплата косметолога выросла до 26 250 грн (+31%). Такой же уровень роста показали вакансии менеджеров по работе с клиентами (до 27 500 грн) и каменщиков в категории строительства (до 58 750 грн).
Как изменились зарплаты с 2022 года

Если сравнивать с мартом 2022 года, рост еще более ощутим. Наибольший прирост показывают культурно-развлекательная сфера и бьюти-индустрия.
Среди лидеров:
  • аниматоры — почти в 4 раза (с 5 000 до 19 500 грн);
  • косметологи — в 3,7 раза;
  • фотографы — в 3 раза.
Строительные специальности также существенно прибавили в оплате труда:
  • сантехники — в 3,2 раза;
  • разнорабочие — в 3,1 раза;
  • маляры — в 3 раза;
  • плиточники — в 2,9 раза;
  • штукатуры — в 2,8 раза;
  • строители — в 2,5 раза.
В десятку также вошли стоматологи, зарплаты которых выросли в 2,4 раза — до 40 000 грн.
Неравномерный рост рынка труда

Аналитика свидетельствует о том, что рынок труда развивается неравномерно. Если за год наибольший рост наблюдается в сфере торговли, рекламы и строительства, то в долгосрочной перспективе лидируют строительные профессии и бьюти-индустрия.
В то же время отдельные профессии демонстрируют более медленную динамику:
  • зарплаты нянь выросли только в 1,2 раза;
  • домработниц — в 1,4 раза;
  • сторожей — в 1,5 раза.
Это свидетельствует о разной скорости адаптации отраслей к новым экономическим условиям.
Ранее мы сообщали, что по анализу НБУ дефицит кадров в сочетании с повышением выплат в бюджетном секторе обуславливает стремительный рост заработных плат. По данным Государственной службы статистики, в феврале 2026 года средняя зарплата составила 28,3 тыс. грн. Номинальный рост достиг 22,4% в годовом исчислении, а реальный — 13,8%.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
