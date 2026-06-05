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Профессии, утратившие популярность после 2022 года

Личные финансы
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На рынке труда зафиксировано заметное сокращение спроса на ряд профессий
На рынке труда зафиксировано заметное сокращение спроса на ряд профессий
После начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине претерпел заметные изменения: одни профессии стали более востребованными, тогда как спрос на другие существенно сократился. В апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2022-го на рынке труда зафиксировано заметное сокращение спроса на ряд профессий, прежде всего в сфере услуг. Наибольшее снижение количества вакансий наблюдается для домработниц, таксистов, а также кандидатов без опыта работы и студентов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.

Снижение спроса более чем на 50%

Наибольшее снижение количества вакансий зафиксировано на позиции домработниц — на 68%. Если в апреле 2022 года работодатели искали таких работников в 287 вакансиях, то в апреле 2026 года — всего в 93.
Также существенно снизился спрос на:
  • таксистов — снижение на 67% (с 646 вакансий в апреле 2022 года до 213 в апреле 2026);
  • вакансии, подходящие для начала карьеры и студентов — 65% (с 2 863 вакансий в апреле 2022 года до 993 вакансий в апреле 2026 года);
  • торговых представителей — 65% (с 1050 вакансий в апреле 2022 года до 369 вакансий в апреле 2026 года);
  • работников в сфере клининга и домашнего персонала — 60% (с 445 вакансий в апреле 2022 года по 176 в апреле 2026 года);
  • репетиторов — 57% (с 67 вакансий в апреле 2022 года по 29 вакансий в апреле 2026 года).

Снижение спроса от 20% до 50%

Среди профессий, где спрос сократился на 20−50%, наибольшее снижение зафиксировано на вакансиях для сварщиков — 46% со 175 до 94 вакансий.
Снизился спрос на косметологов — 43%, количество вакансий сократилось с 35 до 20%.
Меньше вакансий стало и для менеджеров по закупкам — на 38% (с 21 до 13 вакансий), а также для менеджеров в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма — на 33% (с 21 до 14 вакансий).
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В список вошли и вакансии офис-менеджеров: количество вакансий для них уменьшилось на 28%, со 111 до 80 вакансий.

Падение спроса до 20%

Среди профессий, где сокращение количества вакансий было в пределах до 20%, зафиксированы умеренные изменения на рынке труда:
  • кондитеры — 16%;
  • дизайнеры в сфере «рекламы и дизайна» и технологи в сфере «производства и рабочих специальностей» — 12%;
  • операторы ПК — 11%;
  • менеджеры интернет-магазинов — 11%;
  • агрономы — 10%.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что миграция и мобилизация украинцев вызвали кадровый дефицит на украинском рынке труда. Поэтому работодатели все чаще привлекают кандидатов в возрасте 50+. Наибольший спрос на работников постарше фиксируют в производственной сфере, медицине, образовании, сельском хозяйстве и торговле. Наиболее востребованными кандидаты постарше в таких сферах:
  • перерабатывающая промышленность;
  • образование;
  • здравоохранение;
  • социальная помощь;
  • агросектор;
  • оптовая и розничная торговля.
Отметим, что лето традиционно открывает больше возможностей для сезонного заработка. Работодатели уже активно ищут работников в гостиницы, рестораны, детские лагеря и развлекательные комплексы, а некоторые вакансии предусматривают бесплатное проживание и питание. По ссылке делимся подборкой вакансий для работы летом.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаРынок трудаВакансии
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