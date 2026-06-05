Профессии, утратившие популярность после 2022 года

После начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине претерпел заметные изменения: одни профессии стали более востребованными, тогда как спрос на другие существенно сократился. В апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2022-го на рынке труда зафиксировано заметное сокращение спроса на ряд профессий, прежде всего в сфере услуг. Наибольшее снижение количества вакансий наблюдается для домработниц, таксистов, а также кандидатов без опыта работы и студентов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.
В список вошли и вакансии офис-менеджеров: количество вакансий для них уменьшилось на 28%, со 111 до 80 вакансий.
Падение спроса до 20%
Среди профессий, где сокращение количества вакансий было в пределах до 20%, зафиксированы умеренные изменения на рынке труда:
кондитеры — 16%;
дизайнеры в сфере «рекламы и дизайна» и технологи в сфере «производства и рабочих специальностей» — 12%;
операторы ПК — 11%;
менеджеры интернет-магазинов — 11%;
агрономы — 10%.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что миграция и мобилизация украинцев вызвали кадровый дефицит на украинском рынке труда. Поэтому работодатели все чаще привлекают кандидатов в возрасте 50+. Наибольший спрос на работников постарше фиксируют в производственной сфере, медицине, образовании, сельском хозяйстве и торговле. Наиболее востребованными кандидаты постарше в таких сферах:
перерабатывающая промышленность;
образование;
здравоохранение;
социальная помощь;
агросектор;
оптовая и розничная торговля.
Отметим, что лето традиционно открывает больше возможностей для сезонного заработка. Работодатели уже активно ищут работников в гостиницы, рестораны, детские лагеря и развлекательные комплексы, а некоторые вакансии предусматривают бесплатное проживание и питание. По ссылке делимся подборкой вакансий для работы летом.