Пенсионерам 60+, 65+, 70+ важная информация! Как засчитывают советский стаж к пенсиям (видео) Сегодня 11:40 — Личные финансы

Периоды работы, приобретенные до 1 января 1992 года на территории республик бывшего СССР, могут быть отнесены к страховому стажу во время назначения пенсии в Украине.

Вы проработали 20, а то и 30 лет еще при Советском Союзе. И теперь главный вопрос: засчитают ли эти годы к вашей пенсии в Украине, или можно считать, что их вообще не было? Ответ есть, и он зависит от нескольких условий, о которых мало кто знает.

О том, когда советский стаж причисляется к страховому стажу, в каких случаях его могут не учесть и какие документы для этого нужны, рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале

Когда советский стаж могут засчитать

Периоды работы, приобретенные до 1 января 1992 года на территории республик бывшего СССР, могут быть отнесены к страховому стажу при назначении пенсии в Украине. Это касается не только работы на территории современной Украины. По информации Пенсионного фонда Украины, в страховой стаж могут включить годы работы, приобретенные и в других республиках бывшего СССР.

Также в некоторых случаях такой стаж может быть учтен как льготный, если человек выполнял работы, дававшие право на досрочный уход на пенсию.

В каких случаях стаж не учтут

Один и тот же период работы не может одновременно использоваться для назначения пенсии в Украине и другом государстве. Если человек получает пенсию за границей именно за этот стаж, повторно учесть его в Украине нельзя.

Законодательство не предусматривает зачисление отдельных периодов работы вахтовым методом или командировок в другие республики СССР до 1992 года, если работник официально был трудоустроен в Украине. То есть, если вы формально работали в Украине, а ездили в командировку или на вахту в другую республику — именно эти периоды командировок не засчитают.

Как подтвердить советский стаж

Заявитель должен уведомить Пенсионный фонд, получает ли он пенсионные выплаты от другого государства за тот же период работы. Если это подтверждается соответствующими документами, то их необходимо подать вместе с заявлением.

Если же получить такую ​​справку самостоятельно невозможно, Пенсионный фонд может направить соответствующий запрос компетентным органам другого государства.

После получения подтверждения соответствующие периоды работы учитываются при определении страхового стажа, а при необходимости может быть произведен и перерасчет пенсии.

В последние годы требования к страховому стажу постепенно растут. Это связано с демографическими изменениями и необходимостью обеспечения стабильности всей пенсионной системы. Так, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если стажа недостаточно, право на пенсию может возникнуть в 63 или 65 лет — в зависимости от количества отработанных лет.

В видео подробно рассказываем, при каких условиях советский стаж будет учтен при назначении пенсии, какие документы могут понадобиться для его подтверждения, а также напомним об особенностях пенсионного законодательства и требованиях к страховому стажу в 2026 году:

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