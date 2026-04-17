Где найти удаленную работу: 10 горячих вакансий
Гибкий график, отсутствие ежедневных поездок и возможность работать с любого места — все это делает удаленную работу привлекательной для современных специалистов. Такой формат открывает новые возможности для развития карьеры. Делимся подборкой 10 актуальных удаленных и гибридных вакансий от robota.ua — здесь собраны вакансии в разных сферах от digital и медиа до финансов, юриспруденции и инженерии.
Интернет-маркетолог в Master Service
📍 Удаленно
Компания из сферы автосервиса, запчастей и оборудования ищет специалиста, отвечающего за эффективность онлайн-рекламы, координировать работу подрядчиков и контролировать результаты рекламных кампаний в B2C- и B2B-направлениях.
Портрет идеального кандидата:
- опыт в digital/internet-маркетинге — от 2 лет;
- практические навыки работы с Meta Ads, Google Ads, GA4, GTM;
- понимание специфики e-commerce и работы с Google Merchant Center;
- опыт взаимодействия с подрядчиками и управление их работой.
Graphic Designer в AVELaunch Books
📍 Удаленно
Работодатель — платформа для масштабирования экспертности и создания интеллектуальных продуктов, специализирующаяся на превращении опыта предпринимателей, коучей и консультантов в собственные книги.
Шанс получить эту позицию предоставлен кандидатам:
- с высшим образованием (профильное — будет преимуществом, но не обязательно);
- опыт работы от 1,5 года в графическом дизайне (книжном, полиграфическом или маркетинговом);
- опытом не менее двух направлений: книжный дизайн/digital-маркетинг/брендинг;
- которые уверенно владеют InDesign, Figma, Adobe Illustrator и Photoshop;
Наличие портфолио — обязательное условие для рассмотрения кандидатуры.
Заместитель руководителя отдела продаж в Издательство «Ранок»
📍 Удаленно
Как указано в вакансии, будущему работнику поручат:
- координировать операционную работу отдела продаж;
- работать с ключевыми партнерами и развивать новые сотрудничества;
- запускать и реализовывать инициативы для роста продаж;
- контролировать дебиторскую задолженность;
- сопровождать документооборот и отчетность.
Инженер-конструктор по разработке интерьеров самолета в «Прогрестех-Украина»
📍 Удаленно/гибридный формат
Инженерная компания, работающая с ведущими мировыми игроками в сфере авиастроения (в частности Boeing), ищет:
- инженеров с опытом в машиностроительной сфере, преимущественно с навыками разработки интерьеров, планера самолета;
- также готовы рассматривать выпускников и студентов старших курсов технических специальностей.
Предлагают среди прочего: медицинскую страховку с покрытием расходов на лекарственные препараты, материальную поддержку иногородним сотрудникам, курсы английского языка и профессиональное обучение, возможность длительных командировок в США.
Business Development Manager (В2В)/Менеджер по развитию бизнеса (В2В) в Modus X (ДТЭК)
📍 Удаленно/гибридный формат
О работодателе
Modus X — ІТ-компания, выросшая из цифровой трансформации ДТЭК и сегодня работающая как отдельный игрок рынка.
На должность ищут опытного специалиста, готового работать с enterprise-клиентами и влиять на стратегический рост бизнеса.
Что важно для роли:
- 8+ лет в B2B-продажах (IT, консалтинг, enterprise software);
- опыт работы с крупными компаниями (mid/large enterprise, international clients);
- подтвержденный трек-рекорд закрытия сделок от $2M+;
- сильные переговорные и презентационные навыки на уровне топ-менеджмента;
- понимание IT-решений и умение продавать через бизнес ценность, а не только технологии.
Андеррайтер (ФЛП, микробизнес) в NovaPay
📍 Удаленно
Международный финансовый сервис, входящий в ГК Nova, ищет работника, которому поручат:
- анализировать кредитные заявки ФЛП;
- оценивать кредитоспособность клиентов и риски;
- участвовать в инвентаризации кредитных дел;
- сопровождать кредиты юридических лиц по запросу руководства и других подразделений компании;
- участвовать в разработке и актуализации внутренних документов по кредитованию юридических лиц.
Аудитор в Baker Tilly
📍 Удаленно/гибридный формат
Украинская компания, предоставляющая услуги в сфере аудита, бизнес-консалтинга, независимой оценки, бухгалтерского и управленческого учета открыла вакансию.
Предпочтение отдают кандидатам:
- с опытом работы в должности аудитора, бухгалтера или финансового аналитика — от 1 года;
- знанием бухгалтерского учета и МСФО;
- владение английским — от уровня Intermediate;
- сертификаты (ACCA, CAP, ОСНАД) — будут преимуществом.
Senior SEO Specialist в Dentsu Ukraine
📍 Удаленно или офис в центре Киева
Часть глобального коммуникационного холдинга dentsu International и один из лидеров рекламного рынка объявили о вакансии.
Ищут Senior SEO Specialist в агентство iProspect. Роль для эксперта, готового формировать SEO-стратегии и влиять на результат масштабных проектов.
Чем придется заниматься:
- разрабатывать и реализовывать SEO-стратегии;
- проводить технические аудиты и оптимизацию сайтов;
- анализировать конкурентов и искать точки роста;
- проводить A/B-тесты и работать с гипотезами;
- менториты Junior и Middle SEO-специалистов;
- общаться со стейкхолдерами и презентовать результаты.
Ведущий юрисконсульт в OTP Bank Ukraine
📍 Удаленно/гибридный формат
Один из крупнейших украинских банков со 100% иностранным капиталом ищет специалиста с опытом в банковской сфере — от 3 лет и практикой сопровождения сделок и работы с корпоративными клиентами.
Что будет входить в зону ответственности:
- сопровождение кредитных соглашений юридических лиц;
- работа с обеспечением обязательств (залог движимого и недвижимого имущества);
- консультации по валютному контролю и финмониторингу;
- участие в открытии и обслуживании счетов;
- актуализация договорной базы согласно законодательству.
Сценарист (ка) для YouTube канала в Starlight Media
📍 Удаленно
Одна из крупнейших медиагрупп в Восточной Европе ищет сценариста с опытом от 1 года, умеющего создавать структурированные и интересные тексты, имеет навыки ресерча, фактчекинга и работы с источниками, способен генерировать идеи и находить новые форматы.
Будущий работник будет:
- писать сценарии для YouTube-контента;
- анализировать тренды и конкурентов;
- подбирать визуальные материалы (фото, видео, графику);
- формировать ТЗ для монтажа;
- работать с содержанием: структурировать, упрощать и усиливать материал.
Ранее мы сообщали, что в Украине очень распространены истории, когда работодатель предлагает пройти испытательный срок без официального оформления, а договор обещает подписать позже. В результате работник рискует остаться без стажа, социальных гарантий и даже заработной платы. Как доказать, что вы работали и защитить свои права — рассказали по ссылке.
