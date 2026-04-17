Где найти удаленную работу: 10 горячих вакансий

Удаленная работа
Гибкий график, отсутствие ежедневных поездок и возможность работать с любого места — все это делает удаленную работу привлекательной для современных специалистов. Такой формат открывает новые возможности для развития карьеры. Делимся подборкой 10 актуальных удаленных и гибридных вакансий от robota.ua — здесь собраны вакансии в разных сферах от digital и медиа до финансов, юриспруденции и инженерии.

Интернет-маркетолог в Master Service

📍 Удаленно
Компания из сферы автосервиса, запчастей и оборудования ищет специалиста, отвечающего за эффективность онлайн-рекламы, координировать работу подрядчиков и контролировать результаты рекламных кампаний в B2C- и B2B-направлениях.
Портрет идеального кандидата:
  • опыт в digital/internet-маркетинге — от 2 лет;
  • практические навыки работы с Meta Ads, Google Ads, GA4, GTM;
  • понимание специфики e-commerce и работы с Google Merchant Center;
  • опыт взаимодействия с подрядчиками и управление их работой.

Graphic Designer в AVELaunch Books

📍 Удаленно
Работодатель — платформа для масштабирования экспертности и создания интеллектуальных продуктов, специализирующаяся на превращении опыта предпринимателей, коучей и консультантов в собственные книги.
Шанс получить эту позицию предоставлен кандидатам:
  • с высшим образованием (профильное — будет преимуществом, но не обязательно);
  • опыт работы от 1,5 года в графическом дизайне (книжном, полиграфическом или маркетинговом);
  • опытом не менее двух направлений: книжный дизайн/digital-маркетинг/брендинг;
  • которые уверенно владеют InDesign, Figma, Adobe Illustrator и Photoshop;
Наличие портфолио — обязательное условие для рассмотрения кандидатуры.

Заместитель руководителя отдела продаж в Издательство «Ранок»

📍 Удаленно
Как указано в вакансии, будущему работнику поручат:
  • координировать операционную работу отдела продаж;
  • работать с ключевыми партнерами и развивать новые сотрудничества;
  • запускать и реализовывать инициативы для роста продаж;
  • контролировать дебиторскую задолженность;
  • сопровождать документооборот и отчетность.

Инженер-конструктор по разработке интерьеров самолета в «Прогрестех-Украина»

📍 Удаленно/гибридный формат
Инженерная компания, работающая с ведущими мировыми игроками в сфере авиастроения (в частности Boeing), ищет:
  • инженеров с опытом в машиностроительной сфере, преимущественно с навыками разработки интерьеров, планера самолета;
  • также готовы рассматривать выпускников и студентов старших курсов технических специальностей.
Предлагают среди прочего: медицинскую страховку с покрытием расходов на лекарственные препараты, материальную поддержку иногородним сотрудникам, курсы английского языка и профессиональное обучение, возможность длительных командировок в США.
Business Development Manager (В2В)/Менеджер по развитию бизнеса (В2В) в Modus X (ДТЭК)

📍 Удаленно/гибридный формат
О работодателе
Modus X — ІТ-компания, выросшая из цифровой трансформации ДТЭК и сегодня работающая как отдельный игрок рынка.
На должность ищут опытного специалиста, готового работать с enterprise-клиентами и влиять на стратегический рост бизнеса.
Что важно для роли:
  • 8+ лет в B2B-продажах (IT, консалтинг, enterprise software);
  • опыт работы с крупными компаниями (mid/large enterprise, international clients);
  • подтвержденный трек-рекорд закрытия сделок от $2M+;
  • сильные переговорные и презентационные навыки на уровне топ-менеджмента;
  • понимание IT-решений и умение продавать через бизнес ценность, а не только технологии.

Андеррайтер (ФЛП, микробизнес) в NovaPay

📍 Удаленно
Международный финансовый сервис, входящий в ГК Nova, ищет работника, которому поручат:
  • анализировать кредитные заявки ФЛП;
  • оценивать кредитоспособность клиентов и риски;
  • участвовать в инвентаризации кредитных дел;
  • сопровождать кредиты юридических лиц по запросу руководства и других подразделений компании;
  • участвовать в разработке и актуализации внутренних документов по кредитованию юридических лиц.

Аудитор в Baker Tilly

📍 Удаленно/гибридный формат
Украинская компания, предоставляющая услуги в сфере аудита, бизнес-консалтинга, независимой оценки, бухгалтерского и управленческого учета открыла вакансию.
Предпочтение отдают кандидатам:
  • с опытом работы в должности аудитора, бухгалтера или финансового аналитика — от 1 года;
  • знанием бухгалтерского учета и МСФО;
  • владение английским — от уровня Intermediate;
  • сертификаты (ACCA, CAP, ОСНАД) — будут преимуществом.
Senior SEO Specialist в Dentsu Ukraine

📍 Удаленно или офис в центре Киева
Часть глобального коммуникационного холдинга dentsu International и один из лидеров рекламного рынка объявили о вакансии.
Ищут Senior SEO Specialist в агентство iProspect. Роль для эксперта, готового формировать SEO-стратегии и влиять на результат масштабных проектов.
Чем придется заниматься:
  • разрабатывать и реализовывать SEO-стратегии;
  • проводить технические аудиты и оптимизацию сайтов;
  • анализировать конкурентов и искать точки роста;
  • проводить A/B-тесты и работать с гипотезами;
  • менториты Junior и Middle SEO-специалистов;
  • общаться со стейкхолдерами и презентовать результаты.

Ведущий юрисконсульт в OTP Bank Ukraine

📍 Удаленно/гибридный формат
Один из крупнейших украинских банков со 100% иностранным капиталом ищет специалиста с опытом в банковской сфере — от 3 лет и практикой сопровождения сделок и работы с корпоративными клиентами.
Что будет входить в зону ответственности:
  • сопровождение кредитных соглашений юридических лиц;
  • работа с обеспечением обязательств (залог движимого и недвижимого имущества);
  • консультации по валютному контролю и финмониторингу;
  • участие в открытии и обслуживании счетов;
  • актуализация договорной базы согласно законодательству.

Сценарист (ка) для YouTube канала в Starlight Media

📍 Удаленно
Одна из крупнейших медиагрупп в Восточной Европе ищет сценариста с опытом от 1 года, умеющего создавать структурированные и интересные тексты, имеет навыки ресерча, фактчекинга и работы с источниками, способен генерировать идеи и находить новые форматы.
Будущий работник будет:
  • писать сценарии для YouTube-контента;
  • анализировать тренды и конкурентов;
  • подбирать визуальные материалы (фото, видео, графику);
  • формировать ТЗ для монтажа;
  • работать с содержанием: структурировать, упрощать и усиливать материал.
Ранее мы сообщали, что в Украине очень распространены истории, когда работодатель предлагает пройти испытательный срок без официального оформления, а договор обещает подписать позже. В результате работник рискует остаться без стажа, социальных гарантий и даже заработной платы. Как доказать, что вы работали и защитить свои права — рассказали по ссылке.
Светлана Вышковская
Редактор
