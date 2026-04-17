Где найти удаленную работу: 10 горячих вакансий Сегодня 08:03 — Личные финансы

Удаленная работа

Гибкий график, отсутствие ежедневных поездок и возможность работать с любого места — все это делает удаленную работу привлекательной для современных специалистов. Такой формат открывает новые возможности для развития карьеры. Делимся подборкой 10 актуальных удаленных и гибридных вакансий от robota.ua — здесь собраны вакансии в разных сферах от digital и медиа до финансов, юриспруденции и инженерии.

Интернет-маркетолог в Master Service

📍 Удаленно

Компания из сферы автосервиса, запчастей и оборудования ищет специалиста , отвечающего за эффективность онлайн-рекламы, координировать работу подрядчиков и контролировать результаты рекламных кампаний в B2C- и B2B-направлениях.

Портрет идеального кандидата:

опыт в digital/internet-маркетинге — от 2 лет;

практические навыки работы с Meta Ads, Google Ads, GA4, GTM;

понимание специфики e-commerce и работы с Google Merchant Center;

опыт взаимодействия с подрядчиками и управление их работой.

Graphic Designer в AVELaunch Books

📍 Удаленно

Работодатель — платформа для масштабирования экспертности и создания интеллектуальных продуктов, специализирующаяся на превращении опыта предпринимателей, коучей и консультантов в собственные книги.

с высшим образованием (профильное — будет преимуществом, но не обязательно);

опыт работы от 1,5 года в графическом дизайне (книжном, полиграфическом или маркетинговом);

опытом не менее двух направлений: книжный дизайн/digital-маркетинг/брендинг;

которые уверенно владеют InDesign, Figma, Adobe Illustrator и Photoshop;

Наличие портфолио — обязательное условие для рассмотрения кандидатуры.

Заместитель руководителя отдела продаж в Издательство «Ранок»

📍 Удаленно

координировать операционную работу отдела продаж;

работать с ключевыми партнерами и развивать новые сотрудничества;

запускать и реализовывать инициативы для роста продаж;

контролировать дебиторскую задолженность;

сопровождать документооборот и отчетность.

Инженер-конструктор по разработке интерьеров самолета в «Прогрестех-Украина»

📍 Удаленно/гибридный формат

Инженерная компания, работающая с ведущими мировыми игроками в сфере авиастроения (в частности Boeing), ищет

инженеров с опытом в машиностроительной сфере, преимущественно с навыками разработки интерьеров, планера самолета;

также готовы рассматривать выпускников и студентов старших курсов технических специальностей.

Предлагают среди прочего: медицинскую страховку с покрытием расходов на лекарственные препараты, материальную поддержку иногородним сотрудникам, курсы английского языка и профессиональное обучение, возможность длительных командировок в США.

Business Development Manager (В2В)/Менеджер по развитию бизнеса (В2В) в Modus X (ДТЭК)

📍 Удаленно/гибридный формат

О работодателе

Modus X — ІТ-компания, выросшая из цифровой трансформации ДТЭК и сегодня работающая как отдельный игрок рынка.

На должность ищут опытного специалиста, готового работать с enterprise-клиентами и влиять на стратегический рост бизнеса.

Что важно для роли:

8+ лет в B2B-продажах (IT, консалтинг, enterprise software);

опыт работы с крупными компаниями (mid/large enterprise, international clients);

подтвержденный трек-рекорд закрытия сделок от $2M+;

сильные переговорные и презентационные навыки на уровне топ-менеджмента;

понимание IT-решений и умение продавать через бизнес ценность, а не только технологии.

Андеррайтер (ФЛП, микробизнес) в NovaPay

📍 Удаленно

Международный финансовый сервис, входящий в ГК Nova, ищет работника , которому поручат:

анализировать кредитные заявки ФЛП;

оценивать кредитоспособность клиентов и риски;

участвовать в инвентаризации кредитных дел;

сопровождать кредиты юридических лиц по запросу руководства и других подразделений компании;

участвовать в разработке и актуализации внутренних документов по кредитованию юридических лиц.

Аудитор в Baker Tilly

📍 Удаленно/гибридный формат

Украинская компания, предоставляющая услуги в сфере аудита, бизнес-консалтинга, независимой оценки, бухгалтерского и управленческого учета открыла вакансию

Предпочтение отдают кандидатам:

с опытом работы в должности аудитора, бухгалтера или финансового аналитика — от 1 года;

знанием бухгалтерского учета и МСФО;

владение английским — от уровня Intermediate;

сертификаты (ACCA, CAP, ОСНАД) — будут преимуществом.

Читайте также Ноутбук дома или смена в цеху — кто в Украине может работать удаленно

Senior SEO Specialist в Dentsu Ukraine

📍 Удаленно или офис в центре Киева

Часть глобального коммуникационного холдинга dentsu International и один из лидеров рекламного рынка объявили о вакансии.

Ищут Senior SEO Specialist в агентство iProspect. Роль для эксперта, готового формировать SEO-стратегии и влиять на результат масштабных проектов.

Чем придется заниматься:

разрабатывать и реализовывать SEO-стратегии;

проводить технические аудиты и оптимизацию сайтов;

анализировать конкурентов и искать точки роста;

проводить A/B-тесты и работать с гипотезами;

менториты Junior и Middle SEO-специалистов;

общаться со стейкхолдерами и презентовать результаты.

Ведущий юрисконсульт в OTP Bank Ukraine

📍 Удаленно/гибридный формат

Один из крупнейших украинских банков со 100% иностранным капиталом ищет специалиста с опытом в банковской сфере — от 3 лет и практикой сопровождения сделок и работы с корпоративными клиентами.

Что будет входить в зону ответственности:

сопровождение кредитных соглашений юридических лиц;

работа с обеспечением обязательств (залог движимого и недвижимого имущества);

консультации по валютному контролю и финмониторингу;

участие в открытии и обслуживании счетов;

актуализация договорной базы согласно законодательству.

Сценарист (ка) для YouTube канала в Starlight Media

📍 Удаленно

Одна из крупнейших медиагрупп в Восточной Европе ищет сценариста с опытом от 1 года, умеющего создавать структурированные и интересные тексты, имеет навыки ресерча, фактчекинга и работы с источниками, способен генерировать идеи и находить новые форматы.

Будущий работник будет:

писать сценарии для YouTube-контента;

анализировать тренды и конкурентов;

подбирать визуальные материалы (фото, видео, графику);

формировать ТЗ для монтажа;

работать с содержанием: структурировать, упрощать и усиливать материал.

Ранее мы сообщали, что в Украине очень распространены истории, когда работодатель предлагает пройти испытательный срок без официального оформления, а договор обещает подписать позже. В результате работник рискует остаться без стажа, социальных гарантий и даже заработной платы. Как доказать, что вы работали и защитить свои права — рассказали по ссылке

