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Около 120 тысяч ІТ-специалистов уехали из Украины во время войны

Личные финансы
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Около 54% ​​украинских ИТ-компаний имеют офисы/представительства за границей
Около 54% ​​украинских ИТ-компаний имеют офисы/представительства за границей
Около 20% украинских ІТ-специалистов уже работают за пределами страны, а 6% компаний рассматривают возможность полного закрытия офисов в Украине.
Об этом сообщает dev.ua со ссылкой на исследование «Дія.City — стратегический актив Украины. Место украинской юрисдикции в глобальной технологической экосистеме», подготовленное юридической компанией Juscutum и Diia. City Union.

За границу выехали около 120 тысяч ІТ-специалистов

Авторы исследования отмечают, что полномасштабная война усилила тенденцию к релокации бизнеса. Около двух третей ІТ-компаний совершили частичное или полное перемещение бизнеса, а около четверти компаний полностью релоцировались за границу.
Данные исследования отмечают значительный кадровый отток: сейчас около 120 000 ІТ-специалистов выехали за границу, и из них примерно 62 000−64 000 продолжают работать на украинские компании удаленно.
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В исследовании это указано как долгосрочный риск, ведь закрепление компаний и специалистов в других юрисдикциях как налогоплательщиков означает сужение налогооблагаемой базы в Украине.
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Кроме того, цифровой характер бизнеса в ІТ-сфере позволяет работать по любой локации, поэтому около 54% ​​украинских ІТ-компаний имеют офисы/представительства за рубежом, а 51% ІТ-руководителей планируют дальнейшее расширение присутствия за пределами Украины.
Тот факт, что ЕС предоставил украинцам временную защиту и право работать, также упрощает миграцию ІТ-специалистов и бизнесов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 10 июня заработают новые правила для получения брони на критических предприятиях. В частности, зарплатную планку подняли до 25 941 грн. В то же время для украинского ІТ-рынка этот шаг вряд ли станет фатальным. Общая медианная зарплата по рынку сейчас составляет $3000.
Более того, во втором полугодии 2025 года медиана тех, кого забронировал основной работодатель, хоть и просела на $433, все равно держится на уровне $3500. Самые высокие доходы — у айтишников с отсрочкой ($3700) и тех, кто забронирован на второй работе ($4000).
По материалам:
dev.ua
ITРаботаБизнес
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