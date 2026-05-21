ІТ-карта Украины: где работают резиденты Дія. City (инфографика)

На сегодня Дія. City объединяет более 4300 компаний, в которых работают более 169 тыс. ІТ-специалистов. За первые четыре месяца 2026 года резиденты уплатили 17,3 млрд грн налогов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«В украинских регионах активно развивают локальные ІТ-комьюнити, появляются новые продуктовые компании, R&D-команды и стартапы. Резиденты Дія. City работают по всей стране — от столицы и Львова до прифронтовых областей», — говорится в сообщении.
Компании в Дія. City формируют почти 80% ІТ-отрасли Украины и развивают десятки инновационных направлений — от оборонных технологий и информационного моделирования зданий до искусственного интеллекта, финансовых сервисов, робототехники и медицины.
Где в Украине больше всего резидентов Дія. City
Больше всего компаний-резидентов зарегистрировано в Киеве — 2376. Столица уверенно держит статус главного технологического хаба Украины и собрала половину всех участников экосистемы. В пятерку лидеров вошли Львовщина, Днепропетровщина, Харьковщина и Киевщина.
Больше всего компаний-резидентов Дія. City зарегистрировано:
в Киеве — 2 376;
на Львовщине — 561;
на Днепропетровщине — 248;
на Харьковщине — 197;
в Киевской области — 188
Условия для резидентов
Для резидентов Дія. City доступны:
благоприятные налоги;
гибкие формы сотрудничества со специалистами;
инструменты для привлечения венчурных инвестиций;
возможности для построения прозрачной корпоративной структуры компании;
гарантии защиты интеллектуальной собственности.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что за первые три месяца 2026 года резиденты Дія. City уплатили в бюджет 13,4 млрд грн налогов. Это на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На тот момент к Дія. City присоединилось уже около 4100 компаний. Среди них украинские продуктовые стартапы, разработчики defence-tech решений и мировые технологические гиганты. Это GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, Fintech-IT Group, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber и другие.
За годы работы изменился профиль компаний, вступающих в пространство. Если в 2022 году среди новых участников преобладали уже сложившиеся зрелые бизнесы, и только треть из них работали меньше года до присоединения, то сейчас ситуация другая. Сейчас 87% новых резидентов — это вновь созданные компании.