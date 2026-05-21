Нафтогаз получил разрешение на принудительное взыскание $1,4 млрд с Газпрома в Казахстане

Газпром должен оплатить Нафтогазу $1,4 млрд
Нафтогаз получил разрешение на принудительное взыскание около $1,4 млрд с Газпрома на территории Казахстана. Суд Международного финансового центра «Астана» признал арбитражное решение и разрешил его исполнение в стране в пользу компании.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Это первое публичное иностранное судебное решение о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение этого арбитражного решения против Газпрома на территории отдельного государства.

Нафтогаз продолжает взыскание активов Газпрома

«Решение суда в Казахстане — это еще один практический результат в процессе взыскания средств с Газпрома. Мы последовательно двигаемся вперед и работаем над выполнением арбитражного решения в разных юрисдикциях. Спасибо команде Нафтогаза за этот результат», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Детали спора

Согласно Соглашению об организации транспортировки природного газа от 2019 года, Нафтогаз был обязан организовывать транзит природного газа по территории Украины для Газпрома до прекращения действия Соглашения 1 января 2025 года.
В мае 2022 года в результате действий российских оккупационных сил организация транзита газа через точку входа «Сохрановка» стала невозможной. Несмотря на это, «Нафтогаз» продолжил предоставлять предусмотренные Соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа «Суджа». Несмотря на это, Газпром отказался платить в полном объеме плату за организацию транспортировки газа, чем нарушил свои договорные обязательства.
В сентябре 2022 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в Швейцарии в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты (ICC), как это предусмотрено Соглашением.
В июне 2025 года арбитражный трибунал с местом арбитража в Швейцарии принял окончательное решение, признав Газпром полностью ответственным за невыполнение своих обязательств и установив отсутствие каких-либо обоснованных оснований для неуплаты. Суд обязал Газпром оплатить задолженность за услуги по организации транспортировки газа, проценты и арбитражные расходы.
В январе 2026 года Федеральный трибунал Швейцарии отказал Газпрому в обжаловании решения, окончательно подтвердив его силу.
Поскольку Газпром добровольно не выполнил свои обязательства, Нафтогаз реализует международную кампанию по взысканию активов должника в разных юрисдикциях.
