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В Польше работодатели больше не будут оплачивать больничные работникам

Личные финансы
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В Польше работодатели больше не будут оплачивать больничные работникам
В Польше работодатели больше не будут оплачивать больничные работникам
Работодатели могут быть освобождены от оплаты пособия по болезни. Новые правила преследуют цель передать эту обязанность Учреждению социального страхования (ZUS).
В будущем работодатели могут быть освобождены от обязанности оплачивать больничные. Идет работа над решением, которое должно передать Учреждению социального страхования ответственность за оплату нетрудоспособности по болезни с первого дня больничного
Реформа имеет целью уменьшить нагрузку на предприятия и упростить систему выплаты пособия по инвалидности.
В настоящее время в Польше работодатели оплачивают нетрудоспособность по болезни в течение первых 33 дней больничного. Для лиц старше 60 лет этот период составляет 14 дней. Только после этого периода ZUS берет на себя обязательство выплачивать пособие. Новый законопроект предусматривает полный пересмотр этих правил.
Как рассказала министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземянович-Бонк, сейчас идет работа над тем, чтобы перевести оплату больничных с первого дня нетрудоспособности на ZUS.
По мнению сторонников реформы, изменения необходимы, поскольку болезнь не должна означать потерю финансовой безопасности для работников. В то же время министерство отмечает, что реконструкция системы должна быть постепенной.
Для предпринимателей реформа будет означать прежде всего устранение необходимости финансировать первые несколько дней больничного. Компании могут рассчитывать на упрощение процедур управления персоналом и более легкое составления бюджета.
Для работников новые правила будут означать, что единственным учреждением, ответственным за выплату больничных, будет ZUS. Законопроект также предусматривает возможность увеличения выплат по болезни — до 100% от заработной платы.
Реформа будет внедряться поэтапно, от расширения контроля телеконсультаций и использования алгоритмов до полного покрытия расходов на медицинскую страховку Учреждением социального страхования. По самым оптимистичным прогнозам, новые правила вступят в силу еще в 2026 году. Остальные эксперты называют период 12−18 месяцев.
По материалам:
inpoland
Польша
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