Должник за границей: как исполнить решение суда Сегодня 06:23 — Личные финансы

Должник за границей: как исполнить решение суда

Право на справедливый суд, гарантированное статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, охватывает также стадию исполнения судебного решения.

Об этом напомнило Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции.

Решение украинского суда автоматически действует внутри территории Украины. Чтобы оно порождало правовые последствия в другом государстве, необходимо пройти процедуру его признания или признания и предоставления разрешения на принудительное исполнение.

Важно различать два понятия:

Признание судебного решения означает, что иностранное государство соглашается воспринимать его юридические последствия так же, как решение собственного суда.

принудительное исполнение — это предоставление возможности применять к должнику меры принудительного взыскания в соответствии с законодательством государства, в котором он находится.

При этом признание решения является обязательным условием его исполнения, однако само по себе еще не гарантирует начало исполнительных действий.

Суд государства, на территории которого происходит признание решения, не пересматривает его, по сути, и не оценивает правильность выводов украинского суда. Проверяется только соответствие установленным международным договорам и национальным законодательством требованиям.

Согласно статье 81 Закона Украины «О международном частном праве» в Украине могут признаваться и выполняться решения иностранных судов по гражданским, семейным, трудовым и хозяйственным спорам, а также отдельные решения по уголовным производствам по возмещению ущерба. Аналогичные механизмы действуют и для выполнения решений украинских судов за границей.

Особенно актуальным этот вопрос остается для взыскания алиментов, когда ребенок проживает в Украине, а плательщик находится в другом государстве.

Статья 27 Конвенции ООН о правах ребенка возлагает на государства обязанность содействовать получению содержания ребенком даже тогда, когда родители проживают в разных странах. Именно для этого действуют международные договоры о правовой помощи и Конвенция о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания от 23 ноября 2007 года.

Практическая инструкция для взыскателя алиментов

Шаг 1. Убедитесь, что у вас есть решение суда, которое вступило в законную силу.

Шаг 2. Выясните, в каком государстве проживает или работает должник.

Шаг 3. Проверьте, действует ли между Украиной и соответствующим государством международный договор о признании и исполнении судебных решений или Конвенция о международном взыскании алиментов.

Шаг 4. Подготовьте пакет документов, который обычно включает:

ходатайство о признании и исполнении решения;

копию решения суда;

документ о вступлении решения в законную силу;

справку о состоянии выполнения решения в Украине (при необходимости);

перевод документов на язык соответствующего государства.

Шаг 5. Подайте документы через межрегиональное управление Министерства юстиции Украины или другой компетентный орган, определенный международным договором.

Шаг 6. После направления документов иностранный компетентный орган рассматривает вопрос о признании решения и принимает меры по взысканию алиментов в соответствии с законодательством своего государства.

Практика показывает, что дела о взыскании алиментов составляют значительную часть международной правовой помощи, которую обеспечивают органы юстиции. Это позволяет защищать права детей даже тогда, когда один из родителей находится в тысяче километров от Украины.

Современные международные механизмы позволяют обеспечить выполнение украинских судебных решений за рубежом, а значит — поддержать людей в ситуациях, когда защита их прав выходит за пределы одного государства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.