Какие профессии чаще всего выбирает молодежь: данные службы занятости Сегодня 17:02 — Личные финансы

Наиболее востребованы вакансии продавец-консультант, продавец продовольственных товаров и повар.

В 2026 году молодые украинцы стали чаще обращаться в Государственную службу занятости в поисках работы, профессионального обучения и грантов для начала собственного дела.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Именно такая тенденция наблюдается в течение этого года. За четыре месяца услугами центров занятости воспользовалось 70,3 тысячи клиентов в возрасте до 35 лет, это на 8,2 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказано в сообщении.

Наибольший рост зафиксировали в Закарпатье

Чаще всего молодежь обращалась в центры занятости в Днепропетровской области — почти 5 тысяч и во Львовской области — 4,8 тысяч.

Наибольший рост таких клиентов произошел в Закарпатской области: если за первые четыре месяца 2025 года их было 1,2 тысячи, то сейчас — уже 2,2 тысячи, что составляет прирост в 89%.

На данный момент люди до 35 лет составляют 23% от общего количества соискателей работы в Украине.

В возрастной структуре молодых клиентов:

5,8 тыс. человек — в возрасте от 15 до 19 лет;

16,8 тыс. — от 20 до 24 лет;

18,9 тыс. — от 25 до 29 лет;

29 тыс. — от 30 до 34 лет.

В каких областях молодежь чаще всего ищет работу

Анализируя запросы, с которыми молодежь приходит в центры занятости, чаще всего работу они ищут в сфере торговли и услуг — 20%. Наиболее востребованы вакансии продавец-консультант, продавец продовольственных товаров и повар.

Наименьший интерес молодежь проявляет к вакансиям в сфере сельского и лесного хозяйства, рыборазведения и рыболовства. Доля таких запросов составляет всего 1,5%.

Молодежь почти не интересуется такими профессиями как винодел, садовник, виварщик, санитар ветеринарной медицины или тренер лошадей. В общей сложности получили работу 24,5 тысячи молодых людей, для сравнения, за 4 месяца прошлого года их количество было 18,3 тысячи.

Где самое высокое трудоустройство молодежи

В регионы Украины, где самое высокое трудоустройство молодежи, относятся Львовщина — 1,9 тысячи, Ивано-Франковская область — 1,9 тысячи и Днепропетровская — 1,8 тысячи.

Также в этом году проходили профессиональное обучение — 5,6 тысячи молодых людей, в прошлом году за такой же период — 4,8 тысячи человек.

Деньги на начало и развитие бизнеса получали 1,4 тысяч украинцев из числа молодежи, из них в возрасте до 25 лет грант получали (на специальных условиях) — 204.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что выпускники, активно использовавшие искусственный интеллект во время обучения, часто имеют более слабые навыки анализа, грамотности и живой коммуникации. Молодые работники, которых считали AI-native (то есть выросшими рядом с технологиями искусственного интеллекта), на практике демонстрируют поверхностный уровень знаний.

Также мы рассказывали , что украинские центры занятости ежедневно принимают около 2,5 тысячи новых клиентов, большинство из которых покинули прежнее место работы и находятся в поисках нового трудоустройства. Люди увольняются, даже не имея альтернативы, по разным причинам — от профессионального выгорания до низких зарплат или вынужденного переезда из-за войны.

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