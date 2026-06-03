Бронирование в ІТ: как новый порог зарплат повлияет на отрасль Сегодня 16:04 — Личные финансы

Айтишник работает за ноутбуком

С 10 июня заработают новые правила получения бронирования на критических предприятиях. В частности, зарплатную планку подняли до 25 941 грн. Станет ли такая цифра проблемой для ІТ и оборонки — рассказали в DOU .

Если коротко: для украинского ІТ-рынка этот шаг вряд ли станет роковым. Ключевые игроки и профильные ассоциации успокаивают: большинство компаний даже не испытают изменений, хотя для некоторых категорий работников трудности все же возникнут.

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Кто уже с бронированием — статистика

Цифры показывают, что ІТ-сектор активно воспользовался легальной возможностью забронировать команды.

В Харьковском ІТ Кластере говорят, что сейчас в ІТ бронь есть примерно у 20 тысяч военнообязанных.

По данным зарплатного опроса DOU, на конец 2025 года у 17% айтишников была бронь от работодателя, хотя еще летом того же года этот показатель составлял 13%. Чаще всего бронируют опытных специалистов, это лиды и менеджеры. А вот джуниоры и миддлы оказываются в конце этого списка.

Активнее всего бронируют специалистов компании, работающих в сферах Agriculture, GovTech/Public services, Dating, Manufacturing, Hardware, Embedded, ERP и Retail/Marketplace.

Как отмечают в Харьковском ІТ-кластере, общая картина количества забронированных не должна существенно измениться. Однако обновление критериев критичности может повлиять на то, как компаниям будут выдавать новые бронирования.

Зарплата 26 тыс. грн — приговор ли это для ІТ

Изменение зарплатного порога до 25 941 грн не станет критической для ІТ-отрасли, считают эксперты. У большинства ІТ-компаний средний уровень вознаграждения превышает этот показатель. Об этом говорят в Харьковском ІТ Кластере и в Ассоциации IT Ukraine.

Для понимания контекста: общая медианная зарплата по рынку сейчас составляет $3000.

Более того, во втором полугодии 2025 года медиана тех, кого забронировал основной работодатель, хоть и просела на $433, все равно держится на уровне $3500. Самые высокие доходы — у айтишников с отсрочкой ($3700) и у тех, кто забронирован на второй работе ($4000).

«Средние зарплаты в ІТ в 2025—2026 годах остаются одними из самых высоких в экономике Украины из-за экспортной ориентации отрасли, конкуренции за специалистов на глобальном рынке и высокой добавленной стоимости интеллектуального труда», — объясняют в Ассоциации.

Под угрозой начинающие и нетехнический персонал

Хотя в целом катастрофы не будет, потенциально новые правила зарплат могут создать трудности для отдельных категорий работников — трейни и джуниоров, а еще административного или технического персонала, где зарплаты бывают ниже. Меньше всего зарабатывают молодые специалисты, которые только начинают карьеру, но их часто спасает возраст — они просто не подлежат мобилизации.

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В Ciklum приводят дополнительный аргумент, что многие начинающие возраст до 25 лет и не нуждаются в бронировании (напомним, в 2025 году Ciklum наняла в Украине 5 джуниоров).

«К тому же самый большой процент забронированных работников сегодня — это более опытные специалисты: сеньоры, лиды и менеджеры. Пока мы не видим предпосылок для сокращения штата или урезания выплат из-за этих изменений «, — говорят в команде.

Кроме того, следует помнить о важном нюансе: эти изменения вообще не касаются айтишников, работающих как ФЛП или гиг-контракторы в режиме Дія.City. По закону они не подлежат бронированию. Компании-резиденты могут бронировать исключительно тех специалистов, которые оформлены в штат по трудовому договору или контракту в соответствии с Кодексом законов о труде.

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«Возможны лишь косвенные эффекты, связанные с общей адаптацией компаний к новым правилам, однако они не изменяют базовую логику работы с ФЛП и гиг-специалистами и не создают для этой модели дополнительных системных ограничений», — заключают в Ассоциации IT Ukraine.

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