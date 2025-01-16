Как начинающие ищут свою первую работу в ІТ — Finance.ua

Как начинающие ищут свою первую работу в ІТ Сегодня 11:03 — Личные финансы

Как начинающие ищут свою первую работу в ІТ, freepik

Начинающих в ІТ за последние 10 лет существенно уменьшилось, сейчас их всего 24%. А среди украинских разработчиков — всего лишь 14%. Чаще всего новички ищут вакансии на DOU, Djinni и LinkedIn.

Об этом сообщает DOU.

Отмечается, что некоторые специалисты находят работу за месяц, а некоторые тратят на поиски до восьми месяцев.

Обычно наем в компаниях предусматривает 3−4 этапа: разговор с рекрутером, техническое интервью, встреча с командой и/или руководителем или заказчиком. Чаще меньше собеседований было у тех специалистов, которые проходили обучение в компании, в которую затем пытались трудоустроиться.

Кроме технических навыков, в вакансиях в большинстве случаев есть требование знать английский язык. Начинающим преимущественно хватает уровня от A2 до B2, в зависимости от компании и обязанностей специалиста. В общем, на зарплату джуниоров не влияет уровень знания английского языка.

Сколько зарабатывают джуниоры

Джуны, с которыми пообщались журналисты DOU, называли зарплату от $300 до $800. Некоторые компании сами озвучивают зарплату на конкретную позицию, а некоторые спрашивают желаемый уровень у специалистов.

Инфографика: DOU

Инфографика: DOU

В целом оплата труда варьируется в зависимости от типа компаний. Самая высокая — у специалистов, работающих в госучреждениях и продуктовых компаниях — $1025 и $1000 соответственно. Самая низкая — у фрилансеров, $600.

Также ситуация зависит от специализации. Больше всего зарабатывают Desktop-разработчики — $1235, меньше всего — Mobile, $800.

Какие могут возникнуть трудности при поиске работы

Нужно подходить по требованиям. Собеседники отметили, что требования в некоторых вакансиях были слишком сложными как для начинающих.

Также иногда трудно получить ответ от рекрутера. «Когда откликаешься на вакансию, ответа от рекрутера порой приходится ждать довольно долго. И после отправки резюме, и уже после собеседования», — рассказывают некоторые ІТ-специалисты.

Читайте также Сколько айтишников работают на нескольких работах одновременно (инфографика)

Чаще всего кандидатов отсеивают на этапе отправки резюме, преимущественно из-за отсутствия опыта. А также после первого собеседования с рекрутером.

После собеседований и выполнения тестового задания бывает сложно получить фидбек, даже если о нем кандидат просит. Иногда об отказе не сообщают.

Несмотря на это, айтишники советуют всегда просить компании об обратной связи после собеседований или тестового задания. Чтобы объяснить, где вам не хватило знаний или опыта. Это поможет повысить шансы в дальнейшем.

Как повысить свои шансы

Джуниоры советуют соглашаться на все возможные собеседования и не волноваться, что вы к чему-то не готовы. Ведь прохождение интервью — хороший опыт, даже если они были неуспешными.

По возможности следует иметь свои наработки до того, как начинать активный поиск работы. Это поможет на собеседованиях компенсировать нехватку опыта.

Читайте также Как война повлияла на украинских айтишников

Также джуны советуют фрилансить во время поиска постоянной работы. Это хоть и не системный опыт, но о нем тоже можно поведать на собеседовании.

Джуны советуют прицельно выбрать компанию и попытаться самостоятельно выполнять аналогичную работу.

Dou По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.