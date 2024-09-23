Как война повлияла на украинских айтишников — Finance.ua

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Как война повлияла на украинских айтишников

Личные финансы
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Как война повлияла на украинских айтишников
Как война повлияла на украинских айтишников, freepik
Несмотря на всеобщую стабильность мировой экономики, война влияет на восприятие украинского ІТ-сегмента потенциальными западными клиентами.
Об этом рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай в интервью DOU.

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«В целом мировая экономика достаточно стабильна, она растет и не может как-то негативно влиять на украинскую ІТ-отрасль. В то же время война влияет на то, как воспринимают Украину на Западе. Потенциальные клиенты оценивают риски, связанные с ситуацией безопасности, мобилизацией сотрудников, перебоями электроснабжения. Их выводы часто преувеличены, но такова стандартная западная корпоративная бюрократия», — отметил экономист.
По его словам, сейчас лучше чувствуют себя продуктовые компании, чем аутсорсинговые.
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«Если ты работаешь с продуктом, то гораздо меньше зависим от этой бюрократии и оценки рисков твоими контрагентами на Западе», — пояснил Гайдай.
Он добавил, что мобилизация сотрудников уже не помешает серьезному системному бизнесу в IT. Есть легальные инструменты бронирования, которые может использовать любая украинская компания, которой не жалко платить условно 16 тысяч гривен за одного специалиста ежемесячно.
«О поездках за границу в командировку — такая проблема действительно есть. Мы это чувствуем и в своем сегменте NGO. Не все могут поехать на зарубежные форумы, конференции или для исследовательского взаимодействия, лоббирования интересов Украины. В ІТ живой контакт, пожалуй, нужен еще больше. Во многих случаях это влияет и на восприятие рисков западными компаниями», — подчеркнул старший экономист ЦЭС.
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Он считает, что ситуация, которая сейчас сложилась в связи с войной, далека от нормальной.
«Это такой существенный форс-мажор, который требует наполнения оборонного бюджета. И оставлять неприкосновенной одну узкую индустрию, когда для многих повышают налоги… Опять-таки те же банки уже сейчас платят 25% налога на прибыль — надеюсь, что теперь будет 50%; планируется повышение военного сбора. Оставлять при этом ІТ-индустрию — проигрышно даже с точки зрения политических соображений. Поэтому я подозреваю, что до окончания военного положения могут быть временные изменения в режиме Дія.City. Но, конечно, многое зависит от политической воли, в частности от Офиса президента или самого президента. Какой будет эта политическая воля, я прогнозировать не берусь. На данный момент между депутатами в комитете якобы преобладает позиция, что невозможно полностью сохранить довоенный режим в Дія. City», — говорит Гайдай.
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Напомним, по данным исследования DOU, несмотря на войну, 61% украинских IT-специалистов зарабатывают больше, чем тратят. Однако с началом полномасштабного вторжения доля таких работников уменьшается, а количество расходующих весь доход растет.
В 2024 году мужчины продолжают доминировать в украинской IT-сфере, составив 74% всех специалистов. Однако доля женщин постепенно увеличивается: с 14% в 2015 году до 26% в этом году.
По материалам:
Dou
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