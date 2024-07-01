Зарплаты айтишников: сколько зарабатывают разработчики в Украине — Finance.ua

Зарплаты айтишников: сколько зарабатывают разработчики в Украине
Медианная зарплата разработчиков выросла на $200 — до $3500, однако прежде всего благодаря росту зарплат Tech Lead, а также из-за структурных изменений — уменьшения количества джунов и увеличения доли Architect, работающих в продуктовых компаниях.
Об этом свидетельствует аналитика DOU за лето 2024 года.
В опросе, который проходил в мае-июне 2024 года, приняло участие 13 076 айтишников. Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»). Для анализа уровней зарплаты использовали медиану.
Медианные зарплаты разработчика
Летом 2024 года заметно выросли зарплаты наиболее опытных разработчиков: +$325 у Architect и +$200 у Tech Lead. Это единственные категории разработчиков, чьи медианные зарплаты сейчас выше, чем до начала полномасштабного вторжения. Однако причины роста у них разные: зарплаты Tech Lead повысились в компаниях всех видов, а у Architect это обусловлено исключительно увеличением доли этих специалистов, работающих в продуктовых компаниях.
Ощутимее всего уменьшились зарплаты в этом полугодии у Team Leads (-$175). В частности, в аутстафинговых компаниях и стартапах (-$500 и $560).
У сеньоров, джунов и интернов сохраняется тенденция к снижению медианных зарплат, хотя за последние полгода оно несущественно. Медианная зарплата мидлов осталась на уровне зимы 2024 года.
Заметно больше стали зарабатывать самые оплачиваемые сеньоры (с $5500 до $5700 в третьем квартире), и потому увеличился разброс зарплат специалистов этого уровня.
У мидлов уменьшились зарплаты в первом квартире (с $1900 до $1800).
10% разработчиков зарабатывают более $6400, 1% - $11 000 и более.
По специализациям
Back-end и Mobile разработка остаются направлениями с высокими зарплатами разработчиков. Специалисты по Back-end разработке всех уровней, кроме начинающих, могут рассчитывать на зарплаты выше среднерыночных.
- В Mobile-разработке зарплаты специалистов Junior и Senior выше среднерыночных, а медианы специалистов Lead+ — ниже. По сравнению с началом года несколько больше стали получать джуны (+$75, до $1000) и техлиды (+$150, до $5600).
- Снижение зарплат разработчиков во Front-end ощущается сильнее, чем в других специализациях. За полгода специалисты всех тайтлов, кроме техлидов, стали получать меньше.
- В Full Stack разработке за пол года упали зарплаты мидлов (-$125, до $2310), зато зарплаты разработчиков других тайтлов не изменились или выросли (у сеньоров +$200, до $4500, у техлидов +$750, до $5500).
- Зарплаты Tech Lead всех специализаций выросли по сравнению с началом года, Team Lead упали (кроме Full Stack разработки, где они не изменились).
По городам
По языкам программирования
Самые высокие медианные зарплаты по-прежнему у разработчиков, которые преимущественно используют языки Scala и Go. Медианная зарплата специалистов уровня Senior, пишущих на них, составляет около $6000 против $4700 в среднем по языкам.
Выше среднерыночных зарплаты разработчиков, преимущественно работающих с Kotlin, Swift, Ruby и Python (около $5000 у сеньоров и $2800−2900 у медлов). У специалистов уровня Middle, работающих с этими языками, за последние полгода зарплаты выросли на $200−275, в то время как зарплаты сеньоров имеют тенденцию к снижению.
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Высокие зарплаты у сеньоров, которые пользуются Dart ($4980), однако зарплаты мидлов ниже среднерыночных ($2000).
Близки к средним зарплаты специалистов, пишущих на Java, TypeScript и C++.
Ниже средней зарплаты специалистов по C#/.NET, JavaScript, C и PHP.
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