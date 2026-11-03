Правительство работает над устранением административных препятствий, мешающих пострадавшим от Чернобыльской катастрофы получать надлежащие пенсионные доплаты.
Об этом сообщает Минсоцполитики.
Сумма
В первую очередь, речь идет о гражданах, которые не могут документально подтвердить свое проживание на радиоактивно загрязненных территориях в 1986—1992 годах.
Из-за отсутствия соответствующих сведений они сталкиваются с трудностями в реализации права на ежемесячную доплату к пенсии в размере 2595 гривен.
Для решения этой проблемы в 2026 году правительство ввело специальный механизм подтверждения места и периодов проживания на радиоактивно загрязненных территориях. В восьми областях созданы комиссии, устанавливающие необходимые сведения для внесения в государственные реестры. Механизм охватывает также случаи проживания в населенных пунктах, которые были ликвидированы. В сентябре срок его действия продлили до 31 декабря 2026 года.
Об этом сообщил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время выездного заседания Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины для подготовки вопросов о состоянии северных приграничных территорий Украины и территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы.
По состоянию на октябрь 2026 года ежемесячную доплату к пенсии в размере 2595 гривен получали примерно 106 тысяч неработающих пенсионеров.
Право на нее имеют граждане со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы, постоянно проживающие в зонах безусловного (обязательного) и гарантированного добровольного отселения и отвечающие другим определенным законодательством условиям.
Сохранение социальных прав во время пенсионной реформы
Кроме того, во время заседания Министр представил правительственные инициативы по усилению социальной защиты граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, и рассказал о планируемых изменениях в их пенсионном обеспечении.
Минсоцполитики Украины наработало предложения к законопроекту о пенсионной реформе, предусматривающие формирование единой системы государственных социальных доплат. Речь идет об установлении общих подходов к их назначению и выплате, в частности, для граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
Министерство проводит долгосрочные финансово-экономические расчеты последствий предложенных изменений.
В то же время, одним из ключевых принципов будущей реформы является сохранение уже приобретенных социальных прав. Граждане, получившие соответствующий статус и право на льготы, компенсации до вступления в силу законодательных изменений, будут продолжать пользоваться ими в установленном законодательством порядке.