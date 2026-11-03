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Военный сбор в октябре: сколько средств поступило в бюджет

Казна и Политика
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Поступление военного сбора
Поступление военного сбора
В октябре 2026 года поступления от военного сбора в специальный фонд государственного бюджета составили 17,9 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
Всего за июль-октябрь 2026 года в специальный фонд государственного бюджета поступило 68,9 млрд гривен военного сбора.

На что направляют средства военного сбора

Новый порядок зачисления средств в специальный фонд действует с 1 июля 2026 года. Согласно изменениям в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» поступления от уплаты военного сбора направляются исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Введенный в 2014 году военный сбор в условиях полномасштабной войны остается важным инструментом мобилизации внутренних ресурсов государства. В то же время, финансирование потребностей сектора безопасности и обороны обеспечивается также за счет других поступлений государственного бюджета, в частности, налога на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизного налога, рентной платы, дивидендов от государственных предприятий, других налогов и сборов, а также средств от внутренних государственных заимствований (ОВГЗ).
В министерстве напомнили, что за I полугодие 2026 года в общий фонд госбюджета поступило почти 94,24 млрд грн военного сбора.
По материалам:
Finance.ua
Военный сборНалогиБюджетМинфин
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