Военный сбор в октябре: сколько средств поступило в бюджет

В октябре 2026 года поступления от военного сбора в специальный фонд государственного бюджета составили 17,9 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Всего за июль-октябрь 2026 года в специальный фонд государственного бюджета поступило 68,9 млрд гривен военного сбора.

На что направляют средства военного сбора

Новый порядок зачисления средств в специальный фонд действует с 1 июля 2026 года. Согласно изменениям в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» поступления от уплаты военного сбора направляются исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Введенный в 2014 году военный сбор в условиях полномасштабной войны остается важным инструментом мобилизации внутренних ресурсов государства. В то же время, финансирование потребностей сектора безопасности и обороны обеспечивается также за счет других поступлений государственного бюджета, в частности, налога на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизного налога, рентной платы, дивидендов от государственных предприятий, других налогов и сборов, а также средств от внутренних государственных заимствований (ОВГЗ).