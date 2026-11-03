Кто может получить президентский грант на собственные проекты (условия)

Запускается новый этап грантов Президента Украины для молодежи из малых территориальных общин на 2027 год.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Сумма

В этот раз к конкурсу смогут присоединиться молодые люди из общин, где проживают до 10 тысяч жителей.

Таким образом, на реализацию своих инициатив можно получить от 50 до 200 тысяч гривен.

Гранты предназначены для проектов, помогающих развивать общины, усиливать их устойчивость и создавать новые возможности для людей. В частности, речь идет об инициативах в сферах культуры, безбарьерности, энергетической устойчивости, а также других проектах, которые могут положительно повлиять на жизнь общества.

«Важно, что в этот раз программа охватит больше общин. Уверен, что у нашей молодежи немало идей и видение того, что нужно изменить на местах. Должны дать ей возможность воплотить эти инициативы в жизнь. Мы часто говорим об устойчивости общин. Но она больше зависит и от молодежи — от ее идей, инициатив и готовности действовать», — отметил Министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин.

Как подать явку

Подать заявку могут физические лица в возрасте от 14 до 35 лет, отвечающие условиям конкурса.

Для участия не обязательно иметь общественную организацию или опыт реализации проектов.

Срок

Прием заявок продлится со 2 ноября по 2 декабря 2026 года. Финансирование проектов предусмотрено в пределах Государственного бюджета Украины на 2027 год.

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