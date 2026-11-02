ГНС объяснила, как будет определяться сумма налога за продажи через цифровые платформы

С 1 января 2027 года в Украине изменится порядок налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Если физическое лицо продает товары на нескольких онлайн-площадках и превышает установленные законом пороги дохода, то налоговая сможет самостоятельно определить сумму налогового обязательства.

Об этом рассказали в Государственной налоговой службе.

«Если вы продаете товары через несколько онлайн-площадок, важно учитывать совокупный доход за год, а не только поступления с каждой платформы в отдельности. Превышение установленных порогов может стать основанием для определения налогового обязательства контролирующим органом», — говорится в сообщении.

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Когда налог рассчитает налоговая

Контролирующий орган по налоговому адресу физического лица — продавца будет определять налоговое обязательство, если:

доход от продажи товаров через несколько цифровых платформ совокупно превышает 2000 евро за календарный год;

годовой доход превысил 834 размера минимальной заработной платы, установленные на 1 января отчетного года.

Налоговая будет определять сумму дохода и налога на основании отчетов операторов платформ, налоговых расчетов, информации от компетентных органов других государств в рамках международного автоматического обмена и других имеющихся сведений.

Если доход и сумма уже удержанного налога указаны в иностранной валюте, их перечислят в гривне по официальному курсу НБУ на 1 января соответствующего отчетного года.

Когда налоговая отправит сообщение и сколько времени будет на уплату

Когда налоговый орган определит сумму налога к уплате, он пришлет плательщику налоговое уведомление-решение с подробным расчетом. Такое сообщение должно быть отправлено или вручено до 1 июля года, следующего за отчетным.

После получения документа у налогоплательщика будет 60 дней, чтобы уплатить указанную в нем сумму.

Как будут облагать налогом другие доходы продавца

Доходы, не связанные с деятельностью через цифровые платформы, будут облагаться налогом по общим правилам Налогового кодекса Украины.

Когда начнут действовать новые правила

Обложение доходов, полученных через цифровые платформы, по новым правилам начнется 1 января 2027 года.

Международный автоматический обмен информацией о таких доходах будет применяться после присоединения Украины к Многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (DPI MCAA).

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с 1 июля 2027 года в Украине должны заработать новые правила налогообложения международных посылок. Порядок уплаты НДС и таможенных пошлин будет зависеть от того, интегрирован ли зарубежный маркетплейс с украинскими системами. Для покупателей AliExpress и Temu процесс заказа почти не изменится, тогда как клиентам Amazon предположительно придется самостоятельно платить налог через мобильное приложение.