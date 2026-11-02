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Сколько ФЛП открыли и закрыли в Украине с начала полномасштабной войны (инфографика)

Личные финансы
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Регистрация ФЛП в Украине во время войны
Регистрация ФЛП в Украине во время войны
За время полномасштабной войны в Украине увеличилось на 260 тысяч активных физических лиц — предпринимателей. В то же время растет и количество закрытых бизнесов.
Об этом свидетельствуют данные исследования «Слово и дело».
«Активными» называют те ФЛП, которые ведут хозяйственную деятельность. Также существуют «спящие» ФЛП — которые зарегистрированы, но не сообщают ни о каких доходах. Таковых было особенно много к началу 2025 года, когда введение обязательного ЕСВ заставило закрыть большинство ФЛП без активности.
Поэтому динамика «активных» ФЛП не совсем соответствует разнице между открытыми и закрытыми ФЛП, особенно в период до января 2025 года.
Сколько ФЛП зарегистрировали и закрыли в Украине за годы полномасштабной войны
Сколько ФЛП зарегистрировали и закрыли в Украине за годы полномасштабной войны, www.slovoidilo.ua

Как менялось количество открытых и закрытых ФЛП

Больше всего активных ФЛП за годы вторжения зарегистрировали в течение 2023 года — 306,5 тысяч, а меньше всего в 2022 году — 199,8 тысяч. Больше всего закрытых ФЛП насчитывается в 2025 году — 280,3 тысячи. Меньше всего — в 2022: 189,3 тысячи.
Если же брать поквартальную статистику, то по количеству новых ФЛП лидирует III квартал 2023 года — рекордные 96,2 тысяч регистраций. Это может быть связано с тем, что в августе 2023 года прекратил действовать специальный налоговый режим, позволявший юридическим лицам перейти на упрощенную третью налогооблагаемую группу с 2%, что привело к перерегистрации бизнесов в качестве ФЛП.
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Меньше ФЛП за годы вторжения открыли в IV квартале 2022 года — 45,1 тысячи регистраций. Это связано с налогово-отчетной сезонностью: I и IV кварталы традиционно имеют минимальные показатели регистрации новых физических лиц — предпринимателей. За исключением 2023 года, в I и IV кварталах количество закрытых ФЛП превышает число новых.
I квартал 2025 года поставил рекорд по количеству закрытых ФЛП — 106,1 тысячи. Это связано с возвратом обязательной уплаты ЕСВ (через закрывшиеся многие «спящие» ФЛП), а также введением военного сбора для I, II и IV групп единого налога. Меньше же ФЛП официально прекратили регистрацию во II квартале 2022 года, когда из-за начала полномасштабного вторжения действовали ограничения на работу соответствующих реестров.

Сколько налогов ФЛП уплатили в бюджет

Объем налогового сбора от ФЛП вырос почти вдвое за время полномасштабного вторжения. В 2022 году физические лица — предприниматели уплатили 32,888 миллиарда гривен, а в 2025-м — 59,885 миллиарда. На этот рост повлияли как девальвация и инфляция гривны, так и увеличение налоговой нагрузки на ФЛП.
Так, в апреле 2022 года I и II группы могли не уплачивать ни единого налога, ни ЕСВ за себя; III группа платила 5% дохода или же 3% + НДС, но могла перейти на специальную ставку в 2%. ЕСВ за себя — по собственному выбору.
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В октябре 2026 года уплата ЕСВ (1902,34 гривны) обязательна для всех групп ФЛП. Также I группа платит единый налог в размере до 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 332,8 гривны, а II группа — до 20% минимальной заработной платы на 1 января отчетного года — 1729,2 гривны. I и II группы уплачивают военный сбор в размере 864,7 гривны в месяц, а III — 1% от дохода в дополнение к 5% дохода или 3% плюс НДС.
Таким образом, за 2022−2025 годы ФЛП принесли в украинский бюджет 185,926 миллиарда гривен.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что ПриватБанк автоматизировал для физических лиц — предпринимателей расчет налогов, формирование и подачу деклараций. Система также напоминает о сроках бюджетных платежей и автоматически обновляет реквизиты счетов для уплаты налогов.
По материалам:
Слово і Діло
ФЛПБизнесНалоги
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