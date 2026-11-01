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Сколько зарабатывают владельцы сельхозземель в Украине

Личные финансы
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Сельскохозяйственные земли
Сельскохозяйственные земли
Рынок аренды сельскохозяйственных земель в Украине существенно отличается в зависимости от региона. На сумму влияют регион, качество почвы и конкуренция между агрокомпаниями. В среднем после уплаты налогов арендодателям остаются 5,9 тыс. грн за гектар.
Такие результаты показало первое исследование земельного бенчмаркинга Agrohub. Аналитики проанализировали 753 тыс. договоров аренды с общим земельным банком участников в 1,2 млн га.

Сколько платят за аренду сельхозземли в Украине

Средняя арендная плата после уплаты налогов составляет 5,9 тыс. грн/га. Это сумма, которую фактически получает собственник земельного участка.
В то же время, показатели существенно отличаются в зависимости от стоимости аренды.
  • На четверти исследуемых земель с высокими ставками средняя плата составляет 7,6 тыс. грн/га.
  • На четверти участков с самыми низкими ставками — 4,2 тыс. грн/га.
  • Разница между этими показателями превышает 80%.
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Заметные колебания есть даже в пределах одной области. На уровне отдельных районов расхождения меньше — по приведенным в исследовании примерам они составляют ориентировочно до 20%.
Сколько зарабатывают владельцы сельхозземель в Украине

От чего зависит стоимость аренды земли

На размер арендной платы влияют:
  • качество почвы,
  • климатические условия,
  • потенциальная прибыльность выращивания сельскохозяйственных культур.
Важную роль играет также соотношение спроса и предложения на местном рынке.
В регионах с лучшими условиями для агропроизводства компании могут получать более высокую урожайность и прибыль с гектара. Поэтому они более активно конкурируют за земельные участки, что может повышать арендные ставки. Дефицит влаги и другие климатические риски снижают потенциальную продуктивность земли и спрос на нее.
На рынок также повлияла полномасштабная война. Часть агрокомпаний потеряла доступ к землям из-за оккупации, поэтому ищет возможности расширить земельный банк в других регионах, где уже есть производственные мощности.
По словам Head of Products Agrohub в Украине Оксаны Бобровой, арендная плата формируется, прежде всего, под влиянием конкуренции на местном рынке и экономического потенциала использования земли. Поэтому агрокомпаниям важно анализировать ставки именно в районах, где они работают или планируют расширяться. Это помогает оценивать свои предложения и планировать расходы.

Какие дополнительные выплаты получают владельцы земли

Помимо основной арендной платы агрокомпании могут предлагать владельцам участков дополнительную финансовую и другую поддержку. Это помогает предприятиям поддерживать долгосрочные отношения с арендодателями и конкурировать с земельным банком.
Самая распространенная практика — дополнительные денежные выплаты. В частности, компании оказывают материальную помощь к определенным событиям или в сложных жизненных обстоятельствах, а также компенсируют юридические расходы по переоформлению земельных участков.
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В 2025 году такие выплаты предусматривали договоры аренды, охватывавшие около 57% общей площади земель, включенных в исследование. В среднем владельцы получали дополнительно около 440 грн/га.
Среди других форм поддержки — подарочные наборы и сельскохозяйственные услуги для владельцев участков. В то же время, их перечень и объем зависят от политики конкретной компании.
Исследования Agrohub проводились в августе-сентябре 2026 года на основе данных за 2025 год. Оно охватило 753 тыс. договоров аренды с совокупным земельным банком участников в 1,2 млн га. Данные анализировались на уровне Украины, областей и отдельных районов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Сельское хозяйствоРынок землиИнвестиции в агросекторАгробизнес
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