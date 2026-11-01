Карьерная пауза: как найти работу после декрета или переезда

После нескольких лет перерыва вы не начинаете с нуля. Вы возвращаетесь с опытом, который у вас уже есть.

Карьерный перерыв не обнуляет профессиональный опыт и не означает, что нужно возвращаться к той же профессии или должности. Чтобы снова выйти на рынок труда, следует оценить свои навыки, определить актуальные потребности и составить реалистичный план поиска работы.

Об этом говорят эксперты портала Work.ua.

Первые шаги после карьерной паузы

Возвращение к работе после нескольких лет перерыва часто кажется простым: обновить резюме, подтянуть английский, пройти курс, начать отзываться на вакансии. Однако, как показывает работа с женщинами, на практике все гораздо сложнее.

Для одной женщины перерыв начался с рождением ребенка. Для другой — с полномасштабной войной, эвакуацией, потерей работы или переездом в другой город или страну. Кто-то несколько лет ухаживал за детьми или пожилыми родителями. Кто потерял собственный бизнес. А кто за это время понял, что вообще не хочет возвращаться к профессии, которой занимался раньше.

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Поэтому первый вопрос, который стоит задать себе после карьерной паузы, — это не «Где найти работу?», а «К какой работе я хочу вернуться сейчас?».

Возвращение к работе не обязательно означает возвращение к тому же образу жизни, который был раньше.

Проведите аудит ресурсов

После перерыва часто возникает ощущение, что нужно как можно скорее наверстать утраченное. Пока вы были вне рынка труда, бывшие коллеги получали повышение, овладевали новыми технологиями и переходили в другие компании. Появились новые инструменты, искусственный интеллект сменил много профессий, а требования в вакансиях стали другими. Все это может создавать впечатление, что предыдущий опыт уже ничего не стоит.

Однако пять или десять лет профессионального опыта не исчезают спустя несколько лет перерыва.

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Когда человек несколько лет не работал, очень легко сосредоточиться на том, чего ему не хватает: новых знаний, актуального опыта, английского, уверенности, контактов. Но начинать следует с другого — с того, что у вас уже есть. Опишите предыдущий профессиональный опыт и навыки. Какие задачи вы умеете выполнять? За что отвечали? Какие результаты получали? Что остается актуальным сегодня?

Именно поэтому универсального сценария возвращения нет: карьерный план следует строить не с того, как было раньше, а с того, что человек умеет, чего хочет и какие возможности имеет сейчас.

Не нужно проходить десятки курсов

Еще одна распространенная реакция после перерыва — начать учиться всему сразу. Кажется, прежде чем откликаться на вакансии нужно пройти еще один курс. Затем еще один. Получить сертификат. А уж тогда искать работу. При таком плане можно провести еще год в подготовке, так и не начав искать работу.

Лучше посмотреть на интересующие вас вакансии и определить 3−5 навыков, которых вам действительно не хватает. Учеба должна закрывать конкретный разрыв между тем, что вы уже умеете, и тем, что нужно для работы, которую хотите получить.

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Возвращение не обязательно должно начинаться с полной занятости и должности того же уровня, который вы оставили несколько лет назад. Part-time, фриланс, консалтинг, краткий контракт, стажировка или проектная работа могут стать промежуточным этапом возврата к работе.

Учитывайте свои реальные обстоятельства

После нескольких лет перерыва может быть неловко написать бывшему коллеге или руководителю. Особенно если за это время их карьера ушла далеко вперед. Но не нужно сразу просить о работе. Можно написать человеку, которому доверяете, и спросить: что изменилось в сфере за последние годы? Какие навыки сейчас наиболее востребованы? На что обращают внимание при найме?

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Карьерный план должен работать не в идеальном мире, а в вашей жизни. Если у вас маленький ребенок и вы не можете работать до семи вечера, нет смысла ориентироваться на вакансии с таким графиком. Если вы живете за границей и планируете возвращение в Украину, это тоже следует учесть при поиске.

Важно учесть эти ограничения еще на этапе поиска, а не пытаться подстроить свою жизнь под первую попавшуюся вакансию.

Возвращение не означает шаг назад

После декрета, войны или переезда не обязательно возвращаться в ту же точку, с которой вы ушли. Кто-то сменит профессию, откроет свое дело или перейдет из корпоративного сектора в общественный. Кто-то начнет с фриланса, а со временем вернется к полной занятости. А кто-то после нескольких лет перерыва снова будет претендовать на руководящую позицию.

За это время могли измениться рынок, технологии, страна, ваши семейные обстоятельства — и ваши собственные приоритеты. Поэтому задача не в том, чтобы любой ценой воспроизвести прежнюю карьеру. Важнее понять, каким может быть ее следующий этап с учетом вашего опыта, навыков и того, чего вы хотите сейчас.