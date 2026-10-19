Где найти работу с ежедневной оплатой: 10 актуальных вакансий в Украине

Не хотите ждать зарплату целый месяц? В Украине есть вакансии, где деньги за проделанную работу выплачивают ежедневно. Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой 10 таких вакансий в Киеве, Днепре, Одессе и Ивано-Франковске.
Суши-повар
📍 Киев
💰 43 500−45 500 грн (ежедневная оплата)
Международная сеть доставки суши и заведений нового поколения Roll Club приглашает в команду работника, которому поручит приготовление суши, роллов, боулов и других блюд японской кухни. Необходимо соблюдать стандарты качества и вкусовые характеристики, а также поддерживать порядок на рабочем месте.
Рассматривают кандидатов без опыта, а период обучения оплачивается.
Барбер
📍 Киев
💰 25 000−50 000 грн (ежедневная оплата)
На вакансию, объявленную барбер-шопом «Лютый», могут откликаться как опытные барберы, так и выпускники школ барберинга. Среди обязанностей барбера: мужские стрижки и бритье, консультации клиентов по уходу за волосами и бородой, рекомендации косметики, поддержание чистоты и соблюдение стандартов гигиены.
Предлагают оплату 40−50% стоимости услуг, бесплатные напитки и комфортные условия для профессионального развития.
Помощник альпиниста/разнорабочий
📍 Днепр
💰 30 000−40 000 (ежедневная оплата)
Компания «Высота Pro», специализирующаяся на утеплении частных домов и квартир, а также выполняющая различные виды высотных работ, объявляет конкурс на вакансию. Работа предусматривает подготовку материалов и растворов, подачу снаряжения альпинистам, обеспечение безопасности рабочей зоны, выполнение вспомогательных и фасадных работ на земле и крыше.
Опыт не обязателен — компания готова обучать новичков. Есть возможность выбирать полную, частичную или сезонную занятость.
Бровист/ламимейкер
📍 Киев
💰 30 000−45 000 (ежедневная оплата)
Cалон красоты Femi beauty space ищет мастера с опытом работы от 6 месяцев, который качественно и быстро выполняет процедуры, владеет современными техниками и умеет находить подход к клиентам.
Предусматриваются ежедневные выплаты — 60% стоимости услуг (в случае использования собственных материалов), гибкий график по записи клиентов. Вакансия предполагает неполную занятость.
Фотограф
📍 Киев
💰 1 000−3 500 грн за смену + бонусы (ежедневная оплата)
Детский центр ElitePhotoTeam приглашает в команду фотографа. Нужно фотографировать детей и родителей в развлекательном центре, помогать выбирать лучшие кадры, продавать магниты и фотосувениры, создавать положительное впечатление о компании. Опыт фотографирования не обязателен.
Предлагают гибкий график работы: 2/2, 3/3 или 2−5 смен в неделю (с 13:00 до 21:00), обучение с нуля и технику для работы.
Ведущий-оператор, квест-комнат.
📍 Киев
💰 35 000−42 000 грн (ежедневная оплата)
Квест-комната Questroomkyiv приглашает на работу ведущего, который будет готовить, проводить и убирать квесты, инструктировать участников, проводить хоррор-квесты для взрослых и праздники для детей и взрослых, готовить банкетные залы, выполнять мелкий ремонт.
Опыт работы в квест-комнатах или развлекательных центрах приветствуется.
Парикмахер
📍 Киев
💰 30 000−50 000 грн (ежедневная оплата)
Студия красоты «Имидж» приглашает в команду парикмахера и предлагает комфортные условия работы, дружескую атмосферу и большую базу постоянных клиентов. Предусматривается оплата по системе 50/50, выплачивается ежедневно. График работы — с 9:00 до 20:00.
Повар-шаурмист/кассир
📍 Ивано-Франковск
💰 2 000−2 200 грн за смену (ежедневная оплата)
Популярное заведение быстрого питания «М&С Донер» объявляет об открытии вакансии. Нужно готовить шаурму по стандартам заведения, готовить ингредиенты, принимать и оформлять заказ, рассчитывать клиентов наличными деньгами или через терминал, поддерживать чистоту и порядок.
Опыт не обязателен — всему учат на месте.
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Курьер на собственном авто/мотоцикле
📍 Киев
Популярная украинская сеть ресторанов и сервис доставки суши Osama Sushi приглашает на работу курьеров с автомобилем или мотоциклом и водительским удостоверением соответствующей категории. Нужно доставлять заказы клиентам, вежливо общаться с гостями и соблюдать стандарты компании. Упаковкой заказов занимаются операторы, поэтому курьер сосредотачивается только на доставке.
Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта. Также приглашают людей с инвалидностью, учитывая их индивидуальные возможности и условия работы.
Сборщик корпусной мебели
📍 Одесса
💰 35 000−45 000 грн (ежедневные или еженедельные выплаты)
Мастерская по изготовлению мебели приглашает на работу специалистов, которые будут собирать и устанавливать кухни, шкафы-купе, прихожие, спальни и другую корпусную мебель, распаковывать и монтировать ее непосредственно на объектах.
Опыт сборки мебели будет плюсом, но работодатель готов дать шанс и новичкам, желающим овладеть этим делом. Собственный инструмент будет преимуществом.