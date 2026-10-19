Где найти работу с ежедневной оплатой: 10 актуальных вакансий в Украине

Не хотите ждать зарплату целый месяц? В Украине есть вакансии, где деньги за проделанную работу выплачивают ежедневно. Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой 10 таких вакансий в Киеве, Днепре, Одессе и Ивано-Франковске.

Суши-повар

📍 Киев

💰 43 500−45 500 грн (ежедневная оплата)

Международная сеть доставки суши и заведений нового поколения Roll Club приглашает в команду работника, которому поручит приготовление суши, роллов, боулов и других блюд японской кухни. Необходимо соблюдать стандарты качества и вкусовые характеристики, а также поддерживать порядок на рабочем месте.

Рассматривают кандидатов без опыта, а период обучения оплачивается.

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Барбер

📍 Киев

💰 25 000−50 000 грн (ежедневная оплата)

На вакансию, объявленную барбер-шопом «Лютый», могут откликаться как опытные барберы, так и выпускники школ барберинга. Среди обязанностей барбера: мужские стрижки и бритье, консультации клиентов по уходу за волосами и бородой, рекомендации косметики, поддержание чистоты и соблюдение стандартов гигиены.

Предлагают оплату 40−50% стоимости услуг, бесплатные напитки и комфортные условия для профессионального развития.

Помощник альпиниста/разнорабочий

📍 Днепр

💰 30 000−40 000 (ежедневная оплата)

Компания «Высота Pro», специализирующаяся на утеплении частных домов и квартир, а также выполняющая различные виды высотных работ, объявляет конкурс на вакансию . Работа предусматривает подготовку материалов и растворов, подачу снаряжения альпинистам, обеспечение безопасности рабочей зоны, выполнение вспомогательных и фасадных работ на земле и крыше.

Опыт не обязателен — компания готова обучать новичков. Есть возможность выбирать полную, частичную или сезонную занятость.

Бровист/ламимейкер

📍 Киев

💰 30 000−45 000 (ежедневная оплата)

Cалон красоты Femi beauty space ищет мастера с опытом работы от 6 месяцев, который качественно и быстро выполняет процедуры, владеет современными техниками и умеет находить подход к клиентам.

Предусматриваются ежедневные выплаты — 60% стоимости услуг (в случае использования собственных материалов), гибкий график по записи клиентов. Вакансия предполагает неполную занятость.

Фотограф

📍 Киев

💰 1 000−3 500 грн за смену + бонусы (ежедневная оплата)

Детский центр ElitePhotoTeam приглашает в команду фотографа . Нужно фотографировать детей и родителей в развлекательном центре, помогать выбирать лучшие кадры, продавать магниты и фотосувениры, создавать положительное впечатление о компании. Опыт фотографирования не обязателен.

Предлагают гибкий график работы: 2/2, 3/3 или 2−5 смен в неделю (с 13:00 до 21:00), обучение с нуля и технику для работы.

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Ведущий-оператор, квест-комнат.

📍 Киев

💰 35 000−42 000 грн (ежедневная оплата)

Квест-комната Questroomkyiv приглашает на работу ведущего, который будет готовить, проводить и убирать квесты, инструктировать участников, проводить хоррор-квесты для взрослых и праздники для детей и взрослых, готовить банкетные залы, выполнять мелкий ремонт.

Опыт работы в квест-комнатах или развлекательных центрах приветствуется.

Парикмахер

📍 Киев

💰 30 000−50 000 грн (ежедневная оплата)

Студия красоты «Имидж» приглашает в команду парикмахера и предлагает комфортные условия работы, дружескую атмосферу и большую базу постоянных клиентов. Предусматривается оплата по системе 50/50, выплачивается ежедневно. График работы — с 9:00 до 20:00.

Повар-шаурмист/кассир

📍 Ивано-Франковск

💰 2 000−2 200 грн за смену (ежедневная оплата)

Популярное заведение быстрого питания «М&С Донер» объявляет об открытии вакансии. Нужно готовить шаурму по стандартам заведения, готовить ингредиенты, принимать и оформлять заказ, рассчитывать клиентов наличными деньгами или через терминал, поддерживать чистоту и порядок.

Опыт не обязателен — всему учат на месте.

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Курьер на собственном авто/мотоцикле

📍 Киев

Популярная украинская сеть ресторанов и сервис доставки суши Osama Sushi приглашает на работу курьеров с автомобилем или мотоциклом и водительским удостоверением соответствующей категории. Нужно доставлять заказы клиентам, вежливо общаться с гостями и соблюдать стандарты компании. Упаковкой заказов занимаются операторы, поэтому курьер сосредотачивается только на доставке.

Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта. Также приглашают людей с инвалидностью, учитывая их индивидуальные возможности и условия работы.

Сборщик корпусной мебели

📍 Одесса

💰 35 000−45 000 грн (ежедневные или еженедельные выплаты)

Мастерская по изготовлению мебели приглашает на работу специалистов, которые будут собирать и устанавливать кухни, шкафы-купе, прихожие, спальни и другую корпусную мебель, распаковывать и монтировать ее непосредственно на объектах.