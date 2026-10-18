Как правильно экономить во время войны

Почему важно экономить во время войны и как это делать правильно, Фото: magnific

Во время войны сбережения — это важный ресурс, который помогает подготовиться к непредвиденным расходам, потере работы или вынужденному переезду. Чтобы постепенно создать финансовый резерв, соблюдайте правила: «Сначала заплати себе».

Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

Как экономить во время войны

1. Откладывайте столько, сколько можете

Не обязательно начинать сразу с крупных сумм. Даже 50−100 грн, которые вы регулярно откладываете, помогут сформировать привычку экономить.

В целом специалисты советуют откладывать 10% от ежемесячного дохода. К примеру, если вы получаете 10 тыс. грн в месяц, направьте на сбережения 1 тыс. грн. Если такая сумма пока слишком велика, начните с меньшей.

2. Создайте финансовую «подушку безопасности»

Сначала задайте себе цель накопить сумму, которой хватит на один месяц основных расходов. Потом стремитесь к запасу на 1−3 месяца расходов.

3. Разделяйте потребности и желания

Прежде всего, планируйте бюджет на продукты, жилье, коммунальные услуги, лекарства, транспорт и связь. Перед необязательной покупкой следует оценить, действительно ли она нужна сейчас.

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4. Готовьтесь к непредвиденным ситуациям

Во время войны важно позаботиться не только о финансовом резерве, но и запасе необходимых вещей. Заранее подготовьте лекарства, питьевую воду, продукты длительного хранения и заряженные павербанки. Это поможет справиться с возможными отключениями электроэнергии или сбоями со связью.

5. Не храните все сбережения в одном месте

Не стоит полагаться только на один способ хранения денег. По возможности, часть сбережений можно держать на банковском счете, а небольшой резерв — в наличных. Важно учитывать, как быстро вы сможете воспользоваться деньгами в случае чрезвычайной ситуации.

6. Не экономьте на здоровье