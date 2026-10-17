Нужно ли платить налоги с аренды жилья, которую оплачивает работодатель

Если работодатель арендует квартиру для работника или компенсирует расходы на жилье, это может считаться дополнительным благом и облагаться налогом.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Когда нужно платить налоги

Если работник без помощи других снимает квартиру, а предприятие возмещает ему расходы, полученная компенсация считается дополнительным благом.

Так же облагается налогом стоимость жилья, если работодатель сам заключает договор аренды и платит владельцу квартиры за проживание работника.

В указанных случаях применяются следующие ставки:

18% - налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% - военный сбор.

В то же время, как объясняют специалисты, если работодатель сам арендует и оплачивает жилье для работника, для расчета НДФЛ применяются правила налогообложения доходов в неденежной форме.

Это означает, что работник получает доход не деньгами, а посредством оплаченной услуги — проживание в квартире.

Кто платит налоги

Рассчитывать и перечислять налоги в бюджет должен работодатель как налоговый агент.

Он также отвечает за начисление, удержание налогов с дохода работника и перечисление их в бюджет.

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Если налог с такого дохода удерживает работодатель, работнику не нужно подавать годовую декларацию только ввиду оплаты или компенсации аренды жилья.

Однако госслужащие и лица, обязанные декларировать доходы и имущество в соответствии с антикоррупционным законодательством, должны указывать в декларации, в частности, сведения о местожительстве, пользовании недвижимостью и полученных доходах.

Когда оплата жилья не облагается налогом

Стоимость безвозмездного пользования жильем или другим имуществом, принадлежащим работодателю, не облагается налогом по этой норме, если его предоставление:

связано с исполнением работником трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором (контрактом);

предусмотренное коллективным договором;

предусмотренное законом в установленных им пределах.