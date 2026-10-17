Нужно ли платить налоги с аренды жилья, которую оплачивает работодатель

Если работодатель арендует квартиру для работника или компенсирует расходы на жилье, это может считаться дополнительным благом и облагаться налогом.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Когда нужно платить налоги
Если работник без помощи других снимает квартиру, а предприятие возмещает ему расходы, полученная компенсация считается дополнительным благом.
Так же облагается налогом стоимость жилья, если работодатель сам заключает договор аренды и платит владельцу квартиры за проживание работника.
В указанных случаях применяются следующие ставки:
- 18% - налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- 5% - военный сбор.
В то же время, как объясняют специалисты, если работодатель сам арендует и оплачивает жилье для работника, для расчета НДФЛ применяются правила налогообложения доходов в неденежной форме.
Это означает, что работник получает доход не деньгами, а посредством оплаченной услуги — проживание в квартире.
Кто платит налоги
Рассчитывать и перечислять налоги в бюджет должен работодатель как налоговый агент.
Он также отвечает за начисление, удержание налогов с дохода работника и перечисление их в бюджет.
Если налог с такого дохода удерживает работодатель, работнику не нужно подавать годовую декларацию только ввиду оплаты или компенсации аренды жилья.
Однако госслужащие и лица, обязанные декларировать доходы и имущество в соответствии с антикоррупционным законодательством, должны указывать в декларации, в частности, сведения о местожительстве, пользовании недвижимостью и полученных доходах.
Когда оплата жилья не облагается налогом
Стоимость безвозмездного пользования жильем или другим имуществом, принадлежащим работодателю, не облагается налогом по этой норме, если его предоставление:
- связано с исполнением работником трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором (контрактом);
- предусмотренное коллективным договором;
- предусмотренное законом в установленных им пределах.
В то же время, эти исключения не распространяются автоматически на случаи, когда работодатель компенсирует работнику расходы на аренду жилья или сам арендует для него квартиру у другого владельца.