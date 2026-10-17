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Нужно ли платить налоги с аренды жилья, которую оплачивает работодатель

Личные финансы
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Работодатель оплачивает жилье работнику: нужно ли платить налоги
Работодатель оплачивает жилье работнику: нужно ли платить налоги, Фото: magnific
Если работодатель арендует квартиру для работника или компенсирует расходы на жилье, это может считаться дополнительным благом и облагаться налогом.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Когда нужно платить налоги

Если работник без помощи других снимает квартиру, а предприятие возмещает ему расходы, полученная компенсация считается дополнительным благом.
Так же облагается налогом стоимость жилья, если работодатель сам заключает договор аренды и платит владельцу квартиры за проживание работника.
В указанных случаях применяются следующие ставки:
  • 18% - налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • 5% - военный сбор.
В то же время, как объясняют специалисты, если работодатель сам арендует и оплачивает жилье для работника, для расчета НДФЛ применяются правила налогообложения доходов в неденежной форме.
Это означает, что работник получает доход не деньгами, а посредством оплаченной услуги — проживание в квартире.

Кто платит налоги

Рассчитывать и перечислять налоги в бюджет должен работодатель как налоговый агент.
Он также отвечает за начисление, удержание налогов с дохода работника и перечисление их в бюджет.
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Если налог с такого дохода удерживает работодатель, работнику не нужно подавать годовую декларацию только ввиду оплаты или компенсации аренды жилья.
Однако госслужащие и лица, обязанные декларировать доходы и имущество в соответствии с антикоррупционным законодательством, должны указывать в декларации, в частности, сведения о местожительстве, пользовании недвижимостью и полученных доходах.

Когда оплата жилья не облагается налогом

Стоимость безвозмездного пользования жильем или другим имуществом, принадлежащим работодателю, не облагается налогом по этой норме, если его предоставление:
  • связано с исполнением работником трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором (контрактом);
  • предусмотренное коллективным договором;
  • предусмотренное законом в установленных им пределах.
В то же время, эти исключения не распространяются автоматически на случаи, когда работодатель компенсирует работнику расходы на аренду жилья или сам арендует для него квартиру у другого владельца.
По материалам:
Finance.ua
Налоги
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