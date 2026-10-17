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Могут ли военные получить деньги вместо неиспользованного отпуска

Личные финансы
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Неиспользованный отпуск в армии: можно ли получить за нее деньги
Неиспользованный отпуск в армии: можно ли получить за нее деньги
Военнослужащие, продолжающие службу, не могут по собственному желанию отказаться от ежегодного основного отпуска и получить вместо него денежную компенсацию. В случае увольнения с военной службы предусмотрена компенсация за соответствующие неиспользованные дни отпуска.
Об этом сообщили в Сумском областном ТЦК и СП.

Когда выплачивают компенсацию за неиспользованный отпуск

Во время военного положения военные могут получить ежегодный основной отпуск продолжительностью до 30 календарных дней. Ее предоставляют в установленном порядке с учетом условий прохождения службы.
Действующее законодательство не предусматривает выплаты компенсации вместо неиспользованного ежегодного основного отпуска остающемуся на службе военнослужащему.
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В то же время при увольнении с военной службы выплачивают денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного основного и предусмотренных законом дополнительных отпусков.
Это предусмотрено статьей 10−1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
Поэтому перед увольнением следует уточнить в кадровом подразделении количество неиспользованных дней, а в финансовой службе порядок расчета причитающейся суммы.
До этого Finance.ua отмечал, что военнослужащие имеют право на получение отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Среди причин, которые могут служить основанием для такого отпуска:

  • женитьба;
  • тяжелое состояние здоровья или смерть близкого родственника;
  • рождение ребенка;
  • необходимость ухода за близким человеком;
  • пожар, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация в семье;
  • другие семейные обстоятельства или уважительные причины, предусмотренные законодательством.
По материалам:
Finance.ua
Военнослужащий
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