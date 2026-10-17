Могут ли военные получить деньги вместо неиспользованного отпуска

Неиспользованный отпуск в армии: можно ли получить за нее деньги

Военнослужащие, продолжающие службу, не могут по собственному желанию отказаться от ежегодного основного отпуска и получить вместо него денежную компенсацию. В случае увольнения с военной службы предусмотрена компенсация за соответствующие неиспользованные дни отпуска.

Об этом сообщили в Сумском областном ТЦК и СП.

Когда выплачивают компенсацию за неиспользованный отпуск

Во время военного положения военные могут получить ежегодный основной отпуск продолжительностью до 30 календарных дней. Ее предоставляют в установленном порядке с учетом условий прохождения службы.

Действующее законодательство не предусматривает выплаты компенсации вместо неиспользованного ежегодного основного отпуска остающемуся на службе военнослужащему.

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В то же время при увольнении с военной службы выплачивают денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного основного и предусмотренных законом дополнительных отпусков.

Это предусмотрено статьей 10−1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Поэтому перед увольнением следует уточнить в кадровом подразделении количество неиспользованных дней, а в финансовой службе порядок расчета причитающейся суммы.

До этого Finance.ua отмечал , что военнослужащие имеют право на получение отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Среди причин, которые могут служить основанием для такого отпуска: