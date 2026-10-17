Военнослужащие, продолжающие службу, не могут по собственному желанию отказаться от ежегодного основного отпуска и получить вместо него денежную компенсацию. В случае увольнения с военной службы предусмотрена компенсация за соответствующие неиспользованные дни отпуска. Об этом сообщили в Сумском областном ТЦК и СП. Когда выплачивают компенсацию за неиспользованный отпуск Во время военного положения военные могут получить ежегодный основной отпуск продолжительностью до 30 календарных дней. Ее предоставляют в установленном порядке с учетом условий прохождения службы. Действующее законодательство не предусматривает выплаты компенсации вместо неиспользованного ежегодного основного отпуска остающемуся на службе военнослужащему. В то же время при увольнении с военной службы выплачивают денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного основного и предусмотренных законом дополнительных отпусков. Это предусмотрено статьей 10−1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Поэтому перед увольнением следует уточнить в кадровом подразделении количество неиспользованных дней, а в финансовой службе порядок расчета причитающейся суммы. До этого Finance.ua отмечал, что военнослужащие имеют право на получение отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия. Среди причин, которые могут служить основанием для такого отпуска: женитьба; тяжелое состояние здоровья или смерть близкого родственника; рождение ребенка; необходимость ухода за близким человеком; пожар, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация в семье; другие семейные обстоятельства или уважительные причины, предусмотренные законодательством. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Личные финансы / Могут ли военные получить деньги вместо неиспользованного отпуска