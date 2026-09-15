Выплаты и отпуск в связи с рождением ребенка: что нужно знать военнослужащим Сегодня 08:29 — Личные финансы Для военнослужащих предусмотрена помощь при рождении ребенка

Рождение ребенка дает родителям право на государственное пособие, а военнослужащим предусмотрены еще и дополнительные социальные гарантии.



Со ссылкой на Сумский областной ТЦК и СП рассказываем, какое пособие могут получить военные и предусмотрены ли отпуска при рождении ребенка.

Государственное пособие

Если ребенок родился после 31 декабря 2025 года, один из родителей или опекун, с которым он постоянно проживает, имеет право на единовременное пособие при рождении в размере 50 000 грн.

Эта выплата государственная и не зависит от того, является ли один из родителей военнослужащим.

В то же время, для военного рождение ребенка — это отдельное основание для получения материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

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Материальная помощь от части

В 2026 году размер такого пособия составляет месячное денежное довольствие военнослужащего.

В него входят:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка по выслуге лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия, кроме вознаграждений.

Таким образом, военному следует различать две отдельные выплаты:

50 000 грн — государственное пособие при рождении ребенка;

месячное денежное довольствие — материальная помощь от воинской части при наличии соответствующего основания.

Это разные выплаты, у них разные основания и порядок оформления.

Как оформить пособие и отпуск

Для получения материальной помощи военнослужащий должен предоставить рапорт и документы, подтверждающие рождение ребенка.

Рапорт на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов можно подать через приложение Армия+.

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Кроме того, во время военного положения военнослужащему может быть предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью до 10 календарных дней с сохранением денежного довольствия. Время на проезд к месту проведения отпуска и обратно в этот срок не засчитывается — в пределах предусмотренных законом ограничений.

Так что после рождения ребенка военному следует позаботиться не только о государственной выплате, но и об оформлении предусмотренных для него дополнительных гарантий.

Что нужно сделать:

Оформить государственное пособие при рождении ребенка — 50 000 грн. Предоставить рапорт на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. При необходимости подать рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам. Сохранить документы, подтверждающие рождение ребенка.