Выплаты и отпуск в связи с рождением ребенка: что нужно знать военнослужащим

Кроме того, во время военного положения военнослужащему может быть предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью до 10 календарных дней с сохранением денежного довольствия. Время на проезд к месту проведения отпуска и обратно в этот срок не засчитывается — в пределах предусмотренных законом ограничений.
Так что после рождения ребенка военному следует позаботиться не только о государственной выплате, но и об оформлении предусмотренных для него дополнительных гарантий.
Что нужно сделать:
Оформить государственное пособие при рождении ребенка — 50 000 грн.
Предоставить рапорт на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.
При необходимости подать рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам.
Сохранить документы, подтверждающие рождение ребенка.
Главное — не путать государственное пособие при рождении ребенка с материальной помощью военнослужащему. Речь идет о двух разных выплатах, для которых предусмотрены отдельные основания и порядок оформления.