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Выплаты и отпуск в связи с рождением ребенка: что нужно знать военнослужащим

Личные финансы
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Для военнослужащих предусмотрена помощь при рождении ребенка
Для военнослужащих предусмотрена помощь при рождении ребенка
Рождение ребенка дает родителям право на государственное пособие, а военнослужащим предусмотрены еще и дополнительные социальные гарантии.
Со ссылкой на Сумский областной ТЦК и СП рассказываем, какое пособие могут получить военные и предусмотрены ли отпуска при рождении ребенка.

Государственное пособие

Если ребенок родился после 31 декабря 2025 года, один из родителей или опекун, с которым он постоянно проживает, имеет право на единовременное пособие при рождении в размере 50 000 грн.
Эта выплата государственная и не зависит от того, является ли один из родителей военнослужащим.
В то же время, для военного рождение ребенка — это отдельное основание для получения материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Материальная помощь от части

В 2026 году размер такого пособия составляет месячное денежное довольствие военнослужащего.
В него входят:
  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавка по выслуге лет;
  • ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия, кроме вознаграждений.
Таким образом, военному следует различать две отдельные выплаты:
  • 50 000 грн — государственное пособие при рождении ребенка;
  • месячное денежное довольствие — материальная помощь от воинской части при наличии соответствующего основания.
Это разные выплаты, у них разные основания и порядок оформления.

Как оформить пособие и отпуск

Для получения материальной помощи военнослужащий должен предоставить рапорт и документы, подтверждающие рождение ребенка.
Рапорт на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов можно подать через приложение Армия+.
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Кроме того, во время военного положения военнослужащему может быть предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью до 10 календарных дней с сохранением денежного довольствия. Время на проезд к месту проведения отпуска и обратно в этот срок не засчитывается — в пределах предусмотренных законом ограничений.
Так что после рождения ребенка военному следует позаботиться не только о государственной выплате, но и об оформлении предусмотренных для него дополнительных гарантий.
Что нужно сделать:
  1. Оформить государственное пособие при рождении ребенка — 50 000 грн.
  2. Предоставить рапорт на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.
  3. При необходимости подать рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам.
  4. Сохранить документы, подтверждающие рождение ребенка.
Главное — не путать государственное пособие при рождении ребенка с материальной помощью военнослужащему. Речь идет о двух разных выплатах, для которых предусмотрены отдельные основания и порядок оформления.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийВыплатыФинансовая помощьДети и деньги
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