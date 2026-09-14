Как украинцев могут обманывать с зарплатой в Польше — 10 схем Сегодня 17:04 — Личные финансы По состоянию на конец 2025 г. в Польше было зарегистрировано более 8,2 тыс. агентств занятости

Украинцы, которые ищут работу в Польше, все чаще сталкиваются с непрозрачными условиями трудоустройства. Обещанная зарплата после оформления может оказаться ниже, часть дохода может зависеть от премий, а проблемы с документами или страховыми взносами работник иногда обнаруживает только через несколько месяцев.

Об этом сообщает Gremi Personal

Польский рынок труда очень конкурентный. Государство постепенно усиливает контроль над трудоустройством иностранцев и пытается ограничивать нелегальные схемы. Однако сами схемы не исчезают. Они меняются и часто выглядят вполне нормально к моменту, когда работник уже приступил к работе.

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По состоянию на конец 2025 года в Польше было зарегистрировано более 8,2 тыс. агентств занятости. Конкуренция между ними высокая, поэтому часть компаний пытается привлекать кандидатов максимально привлекательными условиями. В то же время, информация в вакансии не всегда соответствует условиям договора и фактической зарплате.

Главная ошибка при поиске работы в Польше состоит в том, что человек часто сравнивает вакансии только по ставке. Но разница в несколько злотых в час мало что означает, если часть зарплаты заберут через скрытые условия или возникнут проблемы с документами.

10 распространенных схем, с которыми иностранцы сталкиваются во время трудоустройства в Польше

Зарплата «в конверте»

Одна из самых рискованных схем состоит в том, что часть зарплаты работнику выплачивают официально, а остальное обещают выдавать наличными.

К примеру, в документах указано 4806 злотых брутто, а еще 1500−2000 злотых человек должен получать «в конверте».

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Главный риск состоит в том, что неофициальную часть зарплаты могут просто не выплатить. Кроме того, социальные взносы рассчитываются только по официальному доходу.

Проблемы могут возникнуть при проверке документов. Польские органы видят информацию о регистрации работника в ZUS и уплате взносов. Если официальные данные не соответствуют фактической работе человека, это может вызвать дополнительные вопросы легальности его трудоустройства.

Отсутствие регистрации в ZUS

Другая распространенная проблема возникает, когда работник не регистрируется в ZUS или системе медицинского страхования, хотя это нужно сделать по его договору. Человеку могут сказать, что регистрацию оформят позже или что первый месяц можно работать без ZUS.

Часто работник узнает проблему только тогда, когда заболел, проверил свою страховку или личный кабинет ZUS.

Поддельные медицинские документы

Иногда работнику предлагают «не тратить время» на медицинский осмотр и оформить необходимый документ другим способом. Для иностранца это серьезный риск. Если поддельный документ используется при оформлении работы или документов на пребывание в Польше, у человека могут возникнуть проблемы с легализацией.

Кроме того, использование поддельных документов может иметь уголовные последствия.

Манипуляции с налоговым резидентством

Агентство может предложить работнику подписать документ, в котором говорится, что он якобы не является налоговым резидентом Польши. Это позволяет применить другой способ расчета налога. Но налоговый статус определяется не просто заявлением человека. Учитывается, где находится центр ее жизненных интересов и сколько времени оно фактически находится в Польше.

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Если данные в документах не соответствуют реальной ситуации, то налоговая может потребовать исправить декларацию и доплатить налог вместе с процентами.

Налоговые долги могут создать дополнительные проблемы при оформлении документов на пребывание в Польше.

Оформление фиктивным студентом

Работнику могут предложить оформление как студенту, хотя на самом деле такого статуса у него нет. Причина в том, что при определенных условиях студент до 26 лет, работающий по umowa zlecenia, не платит часть социальных взносов. Для недобросовестного агентства это способ снизить свои расходы.

Для работника ситуация становится особенно опасной, если фиктивный статус используется также в документах, связанных с правом на работу или пребывание в Польше.

Если во время проверки выяснится, что человек фактически не был студентом, могут проверять и законность его работы за этот период.

Максимальная ставка вместо гарантированной

В вакансии, например, указывают 35−36 злотых в час. Кандидат воспринимает эту сумму как свою будущую ставку. После оформления выясняется, что гарантированная сумма ниже, а 35−36 злотых можно получить только при определенных условиях.

Именно поэтому перед началом работы важно проверить, какая ставка гарантирована договором и от чего зависит остальная часть выплаты.

Если информация в вакансии, договоре и фактическом расчете зарплаты отличается, это уже повод более внимательно проверить условия работы.

Высокая ставка, часть которой является премией

К примеру, в вакансии указано 36 злотых в час. Но гарантированная ставка составляет 20 злотых, а еще 16 злотых работник получает только при выполнении определенных условий, например, за полную посещаемость.

Больничный или пропущенная смена могут существенно уменьшить зарплату.

Поэтому кандидату важно еще до подписания договора выяснить, какая часть ставки гарантирована, а какая зависит от премий.

Манипуляции с учетом рабочего времени

Сотрудник может фактически отработать 220 часов, но в расчете зарплаты увидеть только 180.

Иногда не учитывают часть смен, время подготовки к работе или другие периоды. Формально почасовая ставка остается такой же, но общая выплата становится меньше.

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Поэтому важно самостоятельно контролировать количество отработанных часов и сравнивать его с данными в расчете зарплаты.

Неоплата сверхурочных и ночных часов

Еще одна проблема возникает, когда все часы оплачивают одинаково.

Например, человек работает по umowa o pracę по 10−12 часов в день, но за дополнительные или ночные часы не получает предусмотренных доплат. В результате работник ежемесячно может терять заметную часть заработной платы.

Поэтому важно смотреть не только на почасовую ставку, но и на то, как оплачиваются ночные смены, сверхурочная работа и работа в выходные.

Неожиданные удержания из зарплаты

В вакансии может быть указана хорошая ставка, но после первой выплаты работник видит сумму гораздо меньше. Причина может быть в дополнительном удержании за жилье, транспорт, рабочую одежду или другие расходы.