Более половины украинцев в Польше планируют вернуться домой Сегодня 10:33 — Личные финансы Более половины украинцев в Польше планируют вернуться домой

Более половины украинских беженцев в Польше — 51% - планируют вернуться в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг, проведенного 21−25 августа 2026 года.

8% опрошенных готовы вернуться в ближайшее время, еще 43% - после окончания войны. Не планируют возвращаться 26%, в то время как 23% еще не определились.

Условия возвращения

Главным условием возвращения 71% респондентов назвали безопасность и стабильность в Украине.

Для 36% важно развитие экономики.

Для 26% - возможность найти работу.

21% ожидает отсутствия внутренних языковых, религиозных и других конфликтов.

Сколько хотят остаться

44% украинцев хотели бы остаться за границей навсегда,

а 43% - не планируют этого.

Среди тех, кто рассматривает постоянную жизнь за границей:

40% выбирают Польшу,

17% - другую европейскую страну,

6% - государство за пределами Европы.

Еще 37% не определились со страной.

Читайте также По уровню безработицы Польша занимает 2-е место в ЕС

Лучший результат — только у Чехии, где уровень безработицы в июле составил 3,3%. Напомним, данные Евростата свидетельствуют о том, что Польша продолжает оставаться одним из лидеров по уровню безработицы среди стран Европейского Союза.Лучший результат — только у, где уровень безработицы в июле составил 3,3%.

Справка Finance.ua:

Польша предоставила защиту 1,73 млн украинцев: сколько потратили на пособие. По данным польского МИД, 77% поляков активно участвовали в помощи украинским беженцам, а 7% жителей страны открыли для них свои дома. Поляки потратили более 10 миллиардов злотых на помощь своим украинским соседям.