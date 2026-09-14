Более половины украинцев в Польше планируют вернуться домой
Условия возвращения
- Главным условием возвращения 71% респондентов назвали безопасность и стабильность в Украине.
- Для 36% важно развитие экономики.
- Для 26% - возможность найти работу.
- 21% ожидает отсутствия внутренних языковых, религиозных и других конфликтов.
Сколько хотят остаться
- 44% украинцев хотели бы остаться за границей навсегда,
- а 43% - не планируют этого.
- 40% выбирают Польшу,
- 17% - другую европейскую страну,
- 6% - государство за пределами Европы.
- Еще 37% не определились со страной.
Справка Finance.ua:
- Польша предоставила защиту 1,73 млн украинцев: сколько потратили на пособие. По данным польского МИД, 77% поляков активно участвовали в помощи украинским беженцам, а 7% жителей страны открыли для них свои дома. Поляки потратили более 10 миллиардов злотых на помощь своим украинским соседям.
- Finance.ua писал, что украинцы активно усиливают экономику Польши, обеспечивая существенную долю ее роста. Вклад украинцев в рост польского валового внутреннего продукта оценивают в 2,7%.
- По данным польского внешнеполитического ведомства, в 2024 году уровень занятости среди украинцев в стране достиг 78%.
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