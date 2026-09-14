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Более половины украинцев в Польше планируют вернуться домой

Личные финансы
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Более половины украинцев в Польше планируют вернуться домой
Более половины украинцев в Польше планируют вернуться домой
Более половины украинских беженцев в Польше — 51% - планируют вернуться в Украину.
Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг, проведенного 21−25 августа 2026 года.
8% опрошенных готовы вернуться в ближайшее время, еще 43% - после окончания войны. Не планируют возвращаться 26%, в то время как 23% еще не определились.

Условия возвращения

  • Главным условием возвращения 71% респондентов назвали безопасность и стабильность в Украине.
  • Для 36% важно развитие экономики.
  • Для 26% - возможность найти работу.
  • 21% ожидает отсутствия внутренних языковых, религиозных и других конфликтов.

Сколько хотят остаться

  • 44% украинцев хотели бы остаться за границей навсегда,
  • а 43% - не планируют этого.
Среди тех, кто рассматривает постоянную жизнь за границей:
  • 40% выбирают Польшу,
  • 17% - другую европейскую страну,
  • 6% - государство за пределами Европы.
  • Еще 37% не определились со страной.
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Напомним, данные Евростата свидетельствуют о том, что Польша продолжает оставаться одним из лидеров по уровню безработицы среди стран Европейского Союза. Лучший результат — только у Чехии, где уровень безработицы в июле составил 3,3%.

Справка Finance.ua:

  • Польша предоставила защиту 1,73 млн украинцев: сколько потратили на пособие. По данным польского МИД, 77% поляков активно участвовали в помощи украинским беженцам, а 7% жителей страны открыли для них свои дома. Поляки потратили более 10 миллиардов злотых на помощь своим украинским соседям.
  • Finance.ua писал, что украинцы активно усиливают экономику Польши, обеспечивая существенную долю ее роста. Вклад украинцев в рост польского валового внутреннего продукта оценивают в 2,7%.
  • По данным польского внешнеполитического ведомства, в 2024 году уровень занятости среди украинцев в стране достиг 78%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаМигранты
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