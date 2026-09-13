Нужно ли платить налог на недвижимость за поврежденное из-за войны имущество Сегодня 16:08 — Личные финансы Поврежденное из-за войны имущество: когда налог на недвижимость не уплачивается, Фото: magnific

Владельцы недвижимости, поврежденной в результате боевых действий, при определенных условиях могут не уплачивать налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Условия зависят от степени повреждения объекта и наличия соответствующей информации в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией россии против Украины.

Когда налог не начисляется

Законодательство разделяет недвижимость на поврежденную и уничтоженную. Поврежденный объект можно восстановить путем ремонта или реконструкции, тогда как уничтоженный непригоден для использования, а его восстановление невозможно или экономически нецелесообразно.

Налог не платится за жилую или нежилую недвижимость, которая из-за боевых действий получила повреждения и требует капитального ремонта, реконструкции или реставрации.

В зависимости от степени повреждения выделяют три категории:

I категория — повреждение до 40%, объект нуждается в текущем ремонте;

II категория — повреждение 41−80%, необходимый капитальный ремонт или реконструкция;

III категория — повреждение 81−100%, объект непригоден для использования и требует демонтажа.

Владельцы поврежденной недвижимости II и III категорий могут воспользоваться налоговой льготой, если соответствующие данные внесены в Реестр.

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Для недвижимости II категории также должна быть приостановлена ​​эксплуатация при ремонте или реконструкции.

Срок действия льготы:

начало: с 1-го числа месяца, в котором информацию о повреждениях внесли в Реестр;

с 1-го числа месяца, в котором информацию о повреждениях внесли в Реестр; конец: до 1-го числа месяца, следующего за тем, когда объект восстановили и сочли пригодным для проживания или использования по назначению.

Специалисты отмечают, что для применения льготы важно, чтобы факт повреждения был официально зафиксирован именно в Реестре.

После ремонта и ввода недвижимости или ее части в эксплуатацию владелец снова должен платить налог на недвижимое имущество.

Если имущество повреждено незначительно

Для недвижимости, которая осталась пригодной для проживания или использования и нуждается только в текущем ремонте, автоматического освобождения от налога нет.

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В таком случае сельские, поселковые, городские советы, военные администрации или военно-гражданские администрации могут установить для такой недвижимости более низкую ставку налога или полностью освободить собственника от его уплаты.

Поэтому владельцам следует проверить решение соответствующего местного совета или военной администрации. Также они могут обратиться в соответствующий орган по установлению соответствующей ставки для поврежденного объекта.