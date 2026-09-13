Нужно ли платить налог на недвижимость за поврежденное из-за войны имущество

Условия зависят от степени повреждения объекта и наличия соответствующей информации в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией россии против Украины.
Когда налог не начисляется
Законодательство разделяет недвижимость на поврежденную и уничтоженную. Поврежденный объект можно восстановить путем ремонта или реконструкции, тогда как уничтоженный непригоден для использования, а его восстановление невозможно или экономически нецелесообразно.
Налог не платится за жилую или нежилую недвижимость, которая из-за боевых действий получила повреждения и требует капитального ремонта, реконструкции или реставрации.
В зависимости от степени повреждения выделяют три категории:
I категория — повреждение до 40%, объект нуждается в текущем ремонте;
II категория — повреждение 41−80%, необходимый капитальный ремонт или реконструкция;
III категория — повреждение 81−100%, объект непригоден для использования и требует демонтажа.
Владельцы поврежденной недвижимости II и III категорий могут воспользоваться налоговой льготой, если соответствующие данные внесены в Реестр.
В таком случае сельские, поселковые, городские советы, военные администрации или военно-гражданские администрации могут установить для такой недвижимости более низкую ставку налога или полностью освободить собственника от его уплаты.
Поэтому владельцам следует проверить решение соответствующего местного совета или военной администрации. Также они могут обратиться в соответствующий орган по установлению соответствующей ставки для поврежденного объекта.
Такие решения вступают в силу со дня их официального обнародования, если не установлен более поздний срок.