До 40 500+ грн на обучение: кто из украинских студентов может получить академический грант Сегодня 10:19 — Личные финансы Как получить академический грант на обучение, Фото: magnific

В Украине был введен двухлетний экспериментальный проект по предоставлению академических грантов для получения высшего образования. Грант позволяет частично или полностью оплатить стоимость контрактного обучения. Размер академического гранта будет зависеть от результатов вступительных экзаменов, выбранной специальности и в отдельных случаях — региона.

Об этом сообщили специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Кто может получить грант

Академический грант — это не бюджетное место, а государственная помощь для оплаты контрактного обучения. Средства МОН перечисляет непосредственно учебному заведению.

На первом году обучения получить грант могут граждане Украины, которых зачислили:

на бакалавриат или магистратуру по медицинским, фармацевтическим или ветеринарным специальностям;

на магистратуру после получения степени бакалавра.

Отмечается, что обучение должно быть дневным или дуальным, а место контрактным, то есть оплачиваться за счет физического лица. Заведение должно иметь соответствующую лицензию и договор с МОН об участии в проекте.

Размер гранта

Сумма гранта зависит от результатов вступительных экзаменов и выбранной специальности.

Для бакалавриата, а также магистратуры по медицинским, фармацевтическим и ветеринарным направлениям предусмотрено:

от 170 баллов по двум предметам НМТ — 27 000 грн;

от 150 баллов — 18 500 грн.

Для специальностей с особой поддержкой нижний порог первого уровня гранта составляет 140 баллов.

Для поступающих в магистратуру на основе бакалавриата:

от 160 баллов из двух вступительных экзаменов — 40 000 грн;

от 140 баллов — 27 000 грн.

Для специальностей с особой поддержкой порог для гранта первого уровня составляет 130 баллов.

Можно ли получить больше

Размер гранта может быть больше. К базовой сумме применяется коэффициент в зависимости от специальности:

коэффициент 1,5 предусмотрен, в частности, для части специальностей в области образования, естественных наук, математики, инженерии, производства, строительства, аграрных и ветеринарных направлений;

коэффициент 1,3 применяют к отдельным специальностям в сфере IT и здравоохранения;

для других направлений действует коэффициент 1.

Например, грант в 27 000 грн при коэффициенте 1,5 будет составлять 40 500 грн, а 18 500 грн — 27 750 грн.

В то же время, сумма гранта не может превышать фактическую стоимость обучения по контракту.

Для кого действует дополнительный коэффициент 1,5

Для поступающих 2026, которые поступили в учебные заведения Запорожской, Николаевской, Сумской или Харьковской областей и в 2026 году получили документ о полном общем среднем образовании в одной из этих областей.

Этот коэффициент применяется к определенному размеру гранта.

На какие специальности грант не распространяется

Получить грант первого уровня на бакалавриате можно не по всем специальностям.

В частности, его не предоставляют по специальностям:

отрасли D «Бизнес, администрирование и право»;

C1 «Экономика и международные экономические отношения»;

C3 «Международные отношения»;

C7 «Журналистика»;

J2 «Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг»;

J3 «Туризм и рекреация»;

I1 «Стоматология»;

отдельными специализациями B11 «Филология».

Как подтвердить грант

Сертификат на грант формируется автоматически и поступает в приложение «Дія».

Первокурсникам его нужно подтвердить с 15 сентября по 25 октября, а студентам второго и последующих курсов — с 15 сентября по 31 октября.

Для подтверждения необходимо воспользоваться «Дія.Підпис».

Если студент пропустит установленный срок, то грант будет считаться таким, от которого отказались.

Если сертификат подтвердить не удалось из-за технических проблем, в течение 60 календарных дней со дня его формирования можно обратиться в МОН для повторного формирования документа.

Когда и куда будут поступать средства

Деньги будут перечислять непосредственно учебному заведению.

Если учебный год завершается 30 апреля или позже, выплату будут производить двумя частями: 50% до 1 декабря и еще 50% до 1 апреля.

Если учебный год истекает раньше 30 апреля, всю сумму перечислят до 1 декабря.

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Если студент уже самостоятельно оплатил обучение, а после зачисления гранта возникла переплата, учебное заведение должно вернуть излишне уплаченные средства в течение двух месяцев со дня зачисления гранта.

Можно ли продолжать получать грант в следующем году

Да, до завершения расчетного срока образовательной программы.

Для этого студент должен выполнять индивидуальный учебный план и не иметь долгов за обучение за предыдущий год.

Размер гранта в последующие годы могут пересматриваться из-за изменения стоимости обучения, но не более чем на уровень инфляции за предыдущий календарный год.

В каких случаях грант прекращают

Выплату прекратят, если студент сам от нее откажется, перейдет на бюджетное обучение, сменит дневную или дуальную форму на другую, будет отчислен и не возобновится в течение 30 дней или предоставит недостоверные данные.

Грант также прекращается, если учебное заведение прекратит участие в экспериментальном проекте.

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Во время академического отпуска выплату временно останавливают. После возвращения к обучению ее можно обновить при условии соблюдения требований программы.

Можно ли обжаловать отказ или размер гранта

Решение о гранте или его размере можно обжаловать. Для этого в течение 60 календарных дней с даты формирования сертификата следует подать апелляцию в МОН.

Обжаловать можно отказ в предоставлении гранта, отказ в его продлении или определенный размер выплаты.

МОН должен рассмотреть апелляцию в течение 20 рабочих дней.

Для студентов, ранее не завершивших обучение за бюджетные средства, действуют отдельные правила.

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Они могут претендовать на грант после возмещения средств, потраченных государством или местным бюджетом на их подготовку. Сделать это нужно до 25 сентября, а подтверждение оплаты передать учебному заведению в течение пяти календарных дней после платежа.