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Кто может получить до 6 тысяч грн компенсации на аренду жилья

Личные финансы
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Деньги в кармане военнослужащего
Деньги в кармане военнослужащего
Компенсацию стоимости аренды жилья могут получить ветераны, уволенные военнослужащие и отдельные категории защитников. Размер ежемесячной выплаты составляет до 6656 грн в зависимости от города, а в отдельных случаях для ее получения не обязателен статус участника боевых действий.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Кто может претендовать на выплату

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 252, право на компенсацию имеют:
  • ветераны со статусом УБД или лица с инвалидностью в результате войны, которые уже уволились с военной службы;
  • бывшие военнослужащие, мобилизованные или участвовавшие в боевых действиях, уволились со службы, но еще не оформили статус УБД или лица с инвалидностью в результате войны;
  • уволенные со службы полицейские и спасатели, выполнявшие задачи по защите Украины и еще не получившие соответствующего статуса УБД;
  • ветераны, которые были лишены личной свободы государством-агрессором из-за защиты Украины, вернулись из плена и не имеют жилья. Также право на выплату имеют те, чье жилье уничтожено, повреждено или расположено на временно оккупированной территории.

Сколько компенсируют за аренду

Размер выплаты зависит от населенного пункта, в котором арендуется жилье.
В Киеве, Днепре, Львове и Одессе сумма выплаты составляет 6656 грн в месяц.
В других областных центрах размер ежемесячной выплаты составляет 4 992 грн, а в остальных населенных пунктах — 3 328 грн.
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Если аренда стоит дороже установленного размера компенсации, разницу необходимо оплачивать самостоятельно.
За аренду жилья в течение неполного месяца выплату рассчитывают пропорционально количеству дней проживания.

Как получить компенсацию

Для получения компенсации необходимо подать заявление в структурное подразделение местных властей, отвечающее за реализацию ветеранской политики, или в ЦПАУ по месту арендованного жилья. В последнем случае нужно воспользоваться услугой № 02606.
Документы можно подать лично или отправить заказным письмом по почте.
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Сотрудники соответствующего органа при необходимости помогут оформить документы, проверят их и определят сумму компенсации.
Получить помощь с оформлением можно у специалиста по сопровождению ветеранов.
Компенсацию выплачивают ежемесячно на банковский счет IBAN, реквизиты которого заявитель указывает при подаче заявления.
При условии, что у защитника или защитницы нет другого жилья, выплату могут продлить еще на шесть месяцев.
Ранее Finance.ua писал, что все военнослужащие ВСУ могут раз в год получить денежное пособие на оздоровление. Размер пособия равен месячному денежному довольствию военнослужащего на день издания приказа о выплате.
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийВыплатыАренда жилья
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