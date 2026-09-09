Правительство увеличило финансирование жилья для ВПЛ до более чем 1,5 миллиарда Сегодня 08:22 — Казна и Политика Дополнительные 565,2 млн грн будут направлены на расширение жилищного фонда для ВПЛ.

Кабинет Министров увеличил субвенцию местным бюджетам на обустройство жилья для внутренне перемещенных лиц с 1 млрд до более 1,56 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

Обеспечение переселенцев качественным и безопасным жильем остается одним из наших главных приоритетов. Мы видим высокий запрос от общин на участие в программе, поэтому перераспределили сэкономленные средства, чтобы поддержать больше семей. Благодаря этому решению местные власти получат дополнительные ресурсы для покупки зданий и обустройства мест проживания для людей, которые потеряли свои дома", — отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

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Дополнительные средства для жилья ВПЛ

Дополнительные 565,2 млн грн будут направлены на расширение жилищного фонда для ВПЛ.

«Такая возможность возникла по результатам уточнения фактической потребности в средствах, предусмотренных на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам», — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство обновило порядок распределения средств.

Теперь общины, не успевшие подать заявки в первые сроки или нуждающиеся в дополнительных ресурсах, смогут сделать это повторно в течение 2026 года. «Это ускорит процедуры и позволит привлечь финансирование туда, где оно наиболее необходимо», — добавили в министерстве.

Жилье для переселенцев в сельской местности

За счет субвенции местные власти формируют фонды временного и поддержанного жилья. В частности, в июне этого года правительство запустило проект по обеспечению ВПЛ жильем в сельской местности.

Первоочередное право на получение такого жилья имеют:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

дети-сироты и лица, лишенные родительской опеки;

пожилые люди.

«Обновленное распределение средств позволит общинам эффективно использовать государственную помощь до конца 2026 года, а главное — поможет сотням украинских семей, лишившихся дома, обрести уют и безопасное пристанище», — подытожили в Минсоцполитики.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Кабинет Министров продлил государственную поддержку внутренне перемещенных лиц и уточнил отдельные условия назначения и выплаты пособия на проживание. ВПЛ, которые отвечают критериям для получения пособия на проживание, смогут получать выплаты в течение еще одного шестимесячного периода.

Также мы рассказывали , что внутренне перемещенные лица могут потерять ежемесячное пособие на проживание. В частности, на выплаты могут повлиять дорогостоящие покупки, значительные средства на банковских счетах или длительное пребывание за границей.