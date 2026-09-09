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Правительство увеличило финансирование жилья для ВПЛ до более чем 1,5 миллиарда

Казна и Политика
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Дополнительные 565,2 млн грн будут направлены на расширение жилищного фонда для ВПЛ.
Дополнительные 565,2 млн грн будут направлены на расширение жилищного фонда для ВПЛ.
Кабинет Министров увеличил субвенцию местным бюджетам на обустройство жилья для внутренне перемещенных лиц с 1 млрд до более 1,56 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.
Обеспечение переселенцев качественным и безопасным жильем остается одним из наших главных приоритетов. Мы видим высокий запрос от общин на участие в программе, поэтому перераспределили сэкономленные средства, чтобы поддержать больше семей. Благодаря этому решению местные власти получат дополнительные ресурсы для покупки зданий и обустройства мест проживания для людей, которые потеряли свои дома", — отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Дополнительные средства для жилья ВПЛ

Дополнительные 565,2 млн грн будут направлены на расширение жилищного фонда для ВПЛ.
«Такая возможность возникла по результатам уточнения фактической потребности в средствах, предусмотренных на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам», — говорится в сообщении.
Кроме того, правительство обновило порядок распределения средств.
Теперь общины, не успевшие подать заявки в первые сроки или нуждающиеся в дополнительных ресурсах, смогут сделать это повторно в течение 2026 года. «Это ускорит процедуры и позволит привлечь финансирование туда, где оно наиболее необходимо», — добавили в министерстве.
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Жилье для переселенцев в сельской местности

За счет субвенции местные власти формируют фонды временного и поддержанного жилья. В частности, в июне этого года правительство запустило проект по обеспечению ВПЛ жильем в сельской местности.
Первоочередное право на получение такого жилья имеют:
  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
  • дети-сироты и лица, лишенные родительской опеки;
  • пожилые люди.
«Обновленное распределение средств позволит общинам эффективно использовать государственную помощь до конца 2026 года, а главное — поможет сотням украинских семей, лишившихся дома, обрести уют и безопасное пристанище», — подытожили в Минсоцполитики.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Кабинет Министров продлил государственную поддержку внутренне перемещенных лиц и уточнил отдельные условия назначения и выплаты пособия на проживание. ВПЛ, которые отвечают критериям для получения пособия на проживание, смогут получать выплаты в течение еще одного шестимесячного периода.
Также мы рассказывали, что внутренне перемещенные лица могут потерять ежемесячное пособие на проживание. В частности, на выплаты могут повлиять дорогостоящие покупки, значительные средства на банковских счетах или длительное пребывание за границей.
Полный список выплат и программ для ВПЛ на 2026 год — в гайде от Finance.ua.
По материалам:
Finance.ua
ВПЛПереселенцы
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