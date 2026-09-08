Таможенники в этом году изъяли товаров и валюты на 509 млн грн Сегодня 21:38 — Казна и Политика

За восемь месяцев 2026 года таможенные органы выявили 7524 нарушения таможенных правил. Общая стоимость предметов правонарушений составила 2,9 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Количество выявленных правонарушений выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года., customs.gov.ua

Количество выявленных правонарушений по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году увеличилось на 17%.

Что изъяли таможенники

По 3104 делам о нарушении таможенных правил временно изъяли предметы правонарушений на 509 млн грн. В частности:

промышленных товаров на 354 млн грн;

продовольственных товаров на 91 млн грн;

транспортных средств более чем на 59 млн грн;

валюты на 6 млн грн.

По 732 делам о нарушении таможенных правил таможни применили административное взыскание в виде штрафов на общую сумму 31 млн грн. В государственный бюджет взыскали 39 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущие периоды.

Сколько дел было передано в суд

Таможне передали на рассмотрение в суд 4651 дело о нарушении таможенных правил на сумму более 2 млрд грн.

По результатам рассмотрения дел судами, в частности, заведенных в предыдущие периоды, наложено взыскание в виде конфискации товаров и штрафов на сумму 10 млрд грн.

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