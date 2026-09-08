Киевский метрополитен заказал 3600 раскладных стульев на 1,87 млн ​​гривен Сегодня 11:22 — Казна и Политика

Киевский метрополитен заказал 3600 раскладных стульев на 1,87 млн гривен для размещения пассажиров на станциях во время воздушных тревог.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

В частности, как указано в Prozorro, в конце августа 2026 года коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» заключило договор с ООО «Сои Групп» на закупку 3600 раскладных туристических стульев со спинкой.

Сумма сделки составляет 1,87 млн ​​гривен,

стоимость одного стула — 435 гривен без НДС. Поставят их партиями до 31 марта 2027 года.

Основные характеристики товара: металлический каркас, тканевая обивка, наличие спинки и подлокотников.

Напомним, 46 подземных станций киевского метро во время тревог служат укрытиями. Во время массированных атак там одновременно скрываются десятки тысяч человек. Недавно метрополитен ввел четыре зоны укрытия. Пространство платформы условно поделили на сектора: для людей с детьми, маломобильных групп, пассажиров с животными и зоны для сидения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.