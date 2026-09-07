«По результатам пересмотра 14% предприятий не подтвердили статус критически важных. Для его получения они могут подать в Министерство обороны Украины полный пакет документов в соответствии с действующей процедурой. Минобороны проверит соответствие предприятия установленным критериям и по результатам рассмотрения примет соответствующее решение», — говорится в сообщении.
Для подтверждения статуса критически важных предприятий должны были подать документы до 10 августа. «Для большинства предприятий действовала упрощенная процедура — без необходимости повторно подавать полный пакет документов. В частности, ею могли воспользоваться: исполнители и соисполнители оборонных контрактов, в которых оборонная деятельность составляет более 50% общего объема производства; резиденты Defence City; отдельные производители взрывчатых веществ и боеприпасов; предприятия ОПК, авиастроительной и космической отраслей, ранее получивших статус по совокупности критериев», — говорится в сообщении.
Эти предприятия для подтверждения статуса подавали документы, подтверждающие актуальное соответствие критерию, на основании которого Минобороны ранее определило их критически важными.
«Возможность сохранять ключевых специалистов напрямую связана со способностью стабильно выполнять оборонные заказы и наращивать производство. Поэтому наша задача — чтобы механизм критичности работал понятно и помогал предприятиям сохранять команды, от которых зависит обеспечение потребностей Сил обороны», — отметила советник министра обороны Украины Анна Гвоздяр.
В Минобороны отметили, что в августе заработал механизм обновления военно-учетных данных онлайн через портал «Дія». Ранее работодатели подавали списки работников для ежегодной сверки данных вручную в бумажном виде.