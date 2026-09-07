0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

14% предприятий ОПК не подтвердили критичность — Минобороны

Казна и Политика
72
14% предприятий ОПК не подтвердили критичность — Минобороны
14% предприятий ОПК не подтвердили критичность — Минобороны
Министерство обороны Украины завершило пересмотр принятых до 7 июля решений об определении предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) критически важных.
По результатам пересмотра на 1 сентября 86% из них подтвердили свой статус и возможность бронировать военнообязанных работников в соответствии с законодательством.
Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.
«По результатам пересмотра 14% предприятий не подтвердили статус критически важных. Для его получения они могут подать в Министерство обороны Украины полный пакет документов в соответствии с действующей процедурой. Минобороны проверит соответствие предприятия установленным критериям и по результатам рассмотрения примет соответствующее решение», — говорится в сообщении.
Читайте также
Для подтверждения статуса критически важных предприятий должны были подать документы до 10 августа. «Для большинства предприятий действовала упрощенная процедура — ​​без необходимости повторно подавать полный пакет документов. В частности, ею могли воспользоваться: исполнители и соисполнители оборонных контрактов, в которых оборонная деятельность составляет более 50% общего объема производства; резиденты Defence City; отдельные производители взрывчатых веществ и боеприпасов; предприятия ОПК, авиастроительной и космической отраслей, ранее получивших статус по совокупности критериев», — говорится в сообщении.
Эти предприятия для подтверждения статуса подавали документы, подтверждающие актуальное соответствие критерию, на основании которого Минобороны ранее определило их критически важными.
Читайте также
«Возможность сохранять ключевых специалистов напрямую связана со способностью стабильно выполнять оборонные заказы и наращивать производство. Поэтому наша задача — чтобы механизм критичности работал понятно и помогал предприятиям сохранять команды, от которых зависит обеспечение потребностей Сил обороны», — отметила советник министра обороны Украины Анна Гвоздяр.
В Минобороны отметили, что в августе заработал механизм обновления военно-учетных данных онлайн через портал «Дія». Ранее работодатели подавали списки работников для ежегодной сверки данных вручную в бумажном виде.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems