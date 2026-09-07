14% предприятий ОПК не подтвердили критичность — Минобороны Сегодня 12:34 — Казна и Политика

14% предприятий ОПК не подтвердили критичность — Минобороны

Министерство обороны Украины завершило пересмотр принятых до 7 июля решений об определении предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) критически важных.

По результатам пересмотра на 1 сентября 86% из них подтвердили свой статус и возможность бронировать военнообязанных работников в соответствии с законодательством.

Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

«По результатам пересмотра 14% предприятий не подтвердили статус критически важных. Для его получения они могут подать в Министерство обороны Украины полный пакет документов в соответствии с действующей процедурой. Минобороны проверит соответствие предприятия установленным критериям и по результатам рассмотрения примет соответствующее решение», — говорится в сообщении.

Читайте также Государство усилит контроль за бронированием работников ІТ-компаний

Для подтверждения статуса критически важных предприятий должны были подать документы до 10 августа. «Для большинства предприятий действовала упрощенная процедура — ​​без необходимости повторно подавать полный пакет документов. В частности, ею могли воспользоваться: исполнители и соисполнители оборонных контрактов, в которых оборонная деятельность составляет более 50% общего объема производства; резиденты Defence City; отдельные производители взрывчатых веществ и боеприпасов; предприятия ОПК, авиастроительной и космической отраслей, ранее получивших статус по совокупности критериев», — говорится в сообщении.

Эти предприятия для подтверждения статуса подавали документы, подтверждающие актуальное соответствие критерию, на основании которого Минобороны ранее определило их критически важными.

Читайте также Бронирование в «Дії»: кому следует обновить статус критичности до сентября

«Возможность сохранять ключевых специалистов напрямую связана со способностью стабильно выполнять оборонные заказы и наращивать производство. Поэтому наша задача — чтобы механизм критичности работал понятно и помогал предприятиям сохранять команды, от которых зависит обеспечение потребностей Сил обороны», — отметила советник министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

В Минобороны отметили, что в августе заработал механизм обновления военно-учетных данных онлайн через портал «Дія» . Ранее работодатели подавали списки работников для ежегодной сверки данных вручную в бумажном виде.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.