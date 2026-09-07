В Минфине назвали потребности Украины в финансировании бюджета на 2027 год Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Общая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании остается практически неизменной – около 50 млрд долларов США.

Базовая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании остается на уровне около $50 млрд. В то же время предварительно непокрытую потребность на 2027 год оценивают в $32,6 млрд.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Euronews.

Замороженные российские активы должны работать в пользу Украины

Украина полностью поддерживает инициативы европейских государств по возвращению к использованию замороженных активов рф.

К этой дискуссии присоединиться широкая коалиция стран ЕС. В условиях, когда война может продолжаться и в следующем году, Украине необходимы дополнительные источники финансирования. Использование российских активов является справедливым и обоснованным решением.

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Одним из возможных подходов может стать перенос функции хранения активов из бельгийской юрисдикции на уровень Европейского Союза. Это позволит распределить ответственность между всеми государствами-членами ЕС и снизить риски для отдельных стран. Этот подход должен стать общей ответственностью всего Европейского Союза.

Новые источники финансирования Украины

Действующая многолетняя финансовая перспектива ЕС (Multiannual Financial Framework — долгосрочный бюджетный план Европейского Союза, определяющий предельные объемы расходов ЕС), завершается в 2027 году, а возможности для дополнительных взносов в рамках существующего бюджета ограничены.

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«Поэтому мы просим европейских партнеров рассмотреть дополнительные источники поддержки Украины. Это особенно важно, учитывая усиление российских атак на логистическую и критическую инфраструктуру. Украина готовится к сложной зиме и должна получить достаточно ресурсов для противодействия дальнейшей эскалации», — заявил Марченко.

Общая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании остается практически неизменной — около 50 млрд долларов США.

Выполнение реформ, связанное с международной поддержкой

Значительная часть реформ и законодательных решений напрямую связана с получением международного финансирования.

По словам министра финансов, правительство продолжает активно сотрудничать с Верховной Радой по принятию законодательства, необходимого для выполнения международных обязательств Украины.

В то же время, по его словам, задержки с принятием необходимых законов могут влиять на сроки поступления денежных средств и создавать дополнительные риски для выполнения государством своих бюджетных обязательств.

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