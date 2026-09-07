0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минфине назвали потребности Украины в финансировании бюджета на 2027 год

Казна и Политика
50
Общая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании остается практически неизменной – около 50 млрд долларов США.
Общая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании остается практически неизменной – около 50 млрд долларов США.
Базовая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании остается на уровне около $50 млрд. В то же время предварительно непокрытую потребность на 2027 год оценивают в $32,6 млрд.
Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Euronews.

Замороженные российские активы должны работать в пользу Украины

Украина полностью поддерживает инициативы европейских государств по возвращению к использованию замороженных активов рф.
К этой дискуссии присоединиться широкая коалиция стран ЕС. В условиях, когда война может продолжаться и в следующем году, Украине необходимы дополнительные источники финансирования. Использование российских активов является справедливым и обоснованным решением.
Читайте также
Одним из возможных подходов может стать перенос функции хранения активов из бельгийской юрисдикции на уровень Европейского Союза. Это позволит распределить ответственность между всеми государствами-членами ЕС и снизить риски для отдельных стран. Этот подход должен стать общей ответственностью всего Европейского Союза.

Новые источники финансирования Украины

Действующая многолетняя финансовая перспектива ЕС (Multiannual Financial Framework — долгосрочный бюджетный план Европейского Союза, определяющий предельные объемы расходов ЕС), завершается в 2027 году, а возможности для дополнительных взносов в рамках существующего бюджета ограничены.
Читайте также
«Поэтому мы просим европейских партнеров рассмотреть дополнительные источники поддержки Украины. Это особенно важно, учитывая усиление российских атак на логистическую и критическую инфраструктуру. Украина готовится к сложной зиме и должна получить достаточно ресурсов для противодействия дальнейшей эскалации», — заявил Марченко.
Общая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании остается практически неизменной — около 50 млрд долларов США.
Место для вашей рекламы

Выполнение реформ, связанное с международной поддержкой

Значительная часть реформ и законодательных решений напрямую связана с получением международного финансирования.
По словам министра финансов, правительство продолжает активно сотрудничать с Верховной Радой по принятию законодательства, необходимого для выполнения международных обязательств Украины.
В то же время, по его словам, задержки с принятием необходимых законов могут влиять на сроки поступления денежных средств и создавать дополнительные риски для выполнения государством своих бюджетных обязательств.
По материалам:
Finance.ua
МинфинБюджет
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems