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Большинство украинских компаний остаются устойчивыми: где наибольшее снижение показателей (исследование)

Казна и Политика
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Большинство украинских компаний остаются устойчивыми: где наибольшее снижение показателей (исследование)
Большинство украинских компаний остаются устойчивыми: где наибольшее снижение показателей (исследование)
Согласно последнему исследованию GRC.UA, абсолютное большинство украинских компаний остаются устойчивыми.
Так, 90,7% предприятий продолжают работать в полном объеме, еще 8,1% функционируют частично и только 1,2% временно приостановили деятельность, но планируют ее возобновление.

Высокую устойчивость демонстрируют ключевые отрасли

Производители товаров повседневного спроса, аграрный сектор, IT, банки, фармацевтика и логистика, где 100% опрошенных компаний сохранили полноценную работу. В то же время, больше всего от нынешних условий страдает розничная торговля (непродовольственная), где 14,3% бизнесов работают лишь частично.
Финансовая динамика показывает четкое расслоение рынка. У 32,6% компаний доход за последний год вырос, а у 27,9% остался без изменений.
В то же время почти треть бизнесов фиксирует падение доходов:
  • у 14% доход уменьшился менее чем на 25%,
  • 14% - падение достигло от 25% до 50%,
  • у 1,2% компаний доходы полностью прекратились.

Наибольшее снижение показателей

Наблюдается в сфере промышленности, строительства, дизайна и маркетинга.
Наряду с военными рисками, одним из острейших операционных вызовов остается удержание персонала. По данным аналитиков, в 2025 году полностью сберечь 100% штата удалось только 43% компаний. Еще 50% предприятий смогли удержать от 70% до 99% работников, а 15,1% компаний потеряли от трети до половины своего коллектива. Географически сложная ситуация с сохранением кадров и доходов наблюдается в Восточном и Южном регионах Украины, в которых продолжаются активные боевые действия.
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«Накануне Дня предпринимателя мы видим, что украинский бизнес проявляет беспрецедентную гибкость. Несмотря на сокращение прибыли и кадровый дефицит, более 90% компаний не просто остаются на рынке, но и находят ресурсы для поддержки работников и сохранения операционных процессов. Главной задачей для работодателей на 2026 год становится адаптация к системным рискам и сохранение человеческого капитала», — отмечает Марина Маковей, генеральный директор GRC.UA.
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Ранее мы писали, что большие потери от масштабных разрушений производственных мощностей, складских помещений и логистической инфраструктуры, блокировка морских портов, высокие цены на горючее и дефицит квалифицированных кадров ограничивали экономическую активность предприятий и негативно влияли на экономические бизнес-строения. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).
Положительные импульсы для развития создавали устойчивый потребительский спрос, международная финансовая поддержка, бюджетное финансирование восстановления инфраструктуры и строительство дорог, стабильная ситуация в энергетике, а также сезонность.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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