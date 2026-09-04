Большинство украинских компаний остаются устойчивыми: где наибольшее снижение показателей (исследование) Сегодня 11:05 — Казна и Политика

Большинство украинских компаний остаются устойчивыми: где наибольшее снижение показателей (исследование)

Согласно последнему исследованию GRC.UA, абсолютное большинство украинских компаний остаются устойчивыми.

Так, 90,7% предприятий продолжают работать в полном объеме, еще 8,1% функционируют частично и только 1,2% временно приостановили деятельность, но планируют ее возобновление.

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Высокую устойчивость демонстрируют ключевые отрасли

Производители товаров повседневного спроса, аграрный сектор, IT, банки, фармацевтика и логистика, где 100% опрошенных компаний сохранили полноценную работу. В то же время, больше всего от нынешних условий страдает розничная торговля (непродовольственная), где 14,3% бизнесов работают лишь частично.

Финансовая динамика показывает четкое расслоение рынка. У 32,6% компаний доход за последний год вырос, а у 27,9% остался без изменений.

В то же время почти треть бизнесов фиксирует падение доходов:

у 14% доход уменьшился менее чем на 25%,

14% - падение достигло от 25% до 50%,

у 1,2% компаний доходы полностью прекратились.

Наибольшее снижение показателей

Наблюдается в сфере промышленности, строительства, дизайна и маркетинга.

Наряду с военными рисками, одним из острейших операционных вызовов остается удержание персонала. По данным аналитиков, в 2025 году полностью сберечь 100% штата удалось только 43% компаний. Еще 50% предприятий смогли удержать от 70% до 99% работников, а 15,1% компаний потеряли от трети до половины своего коллектива. Географически сложная ситуация с сохранением кадров и доходов наблюдается в Восточном и Южном регионах Украины, в которых продолжаются активные боевые действия.

«Накануне Дня предпринимателя мы видим, что украинский бизнес проявляет беспрецедентную гибкость. Несмотря на сокращение прибыли и кадровый дефицит, более 90% компаний не просто остаются на рынке, но и находят ресурсы для поддержки работников и сохранения операционных процессов. Главной задачей для работодателей на 2026 год становится адаптация к системным рискам и сохранение человеческого капитала», — отмечает Марина Маковей, генеральный директор GRC.UA.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности ( Ранее мы писали , что большие потери от масштабных разрушений производственных мощностей, складских помещений и логистической инфраструктуры, блокировка морских портов, высокие цены на горючее и дефицит квалифицированных кадров ограничивали экономическую активность предприятий и негативно влияли на экономические бизнес-строения.Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности ( ИОДА ).

Положительные импульсы для развития создавали устойчивый потребительский спрос, международная финансовая поддержка, бюджетное финансирование восстановления инфраструктуры и строительство дорог, стабильная ситуация в энергетике, а также сезонность.

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