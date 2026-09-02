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Бизнес дал оценку своей деятельности — НБУ

Казна и Политика
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Бизнес дал оценку своей деятельности — НБУ
Бизнес дал оценку своей деятельности — НБУ
Большие потери от масштабных разрушений производственных мощностей, складских помещений и логистической инфраструктуры, блокировка морских портов, высокие цены на горючее и дефицит квалифицированных кадров ограничивали экономическую активность предприятий и негативно сказывались на экономических настроениях бизнеса.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).
<i>Створено finance.ua за допомогою ШІ</i>
Створено finance.ua за допомогою ШІ
Положительные импульсы для развития создавали устойчивый потребительский спрос, международная финансовая поддержка, бюджетное финансирование восстановления инфраструктуры и строительство дорог, стабильная ситуация в энергетике, а также сезонность.
В августе 2026 года ИОДА составил 48,3 в сравнении с 50,1 в июле 2026 года (в августе 2025 года — 49).

Предприятия строительства

Единственные из опрошенных секторов сохранили оптимистичные оценки результатов своей деятельности благодаря стабильному бюджетному финансированию на восстановление дорог и инфраструктуры, устоявшемуся внутреннему спросу, а также сезонному фактору: секторальный индекс в августе составил 50,7 по сравнению с 54,2 в июле и 54 в августе 2025 года.
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Предприятия промышленности

Предоставили самые сдержанные оценки результатов своей деятельности, учитывая значительные потери от разрушения производственных мощностей, усложнение логистики и нехватку квалифицированных работников: секторальный индекс в августе составил 47,3 (в июле — 50,7, в августе 2025 года — 48,7).
Респонденты большинства секторов ожидали ускорения темпов роста как закупочных цен/цен на сырье и материалы, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, а также стоимости товаров, закупленных для продажи.
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Только строители были настроены на незначительное замедление темпов роста закупочных цен и умеренное удорожание цен на продукцию/услуги собственного производства.

Ситуация на рынке труда

Остается сложной. Только респонденты строительства и далее положительно оценили общую численность работников, а предприятия других секторов ожидали сокращения персонала, больше всего — в промышленности.
Ранее мы писали, что, несмотря на сложные условия, активность онлайн-предпринимателей продолжает расти. За первые семь месяцев 2026 года зафиксировано одновременное увеличение активной клиентской базы, количества новых подключений и оборота бизнесов.
Данные показывают положительную годовую динамику сразу по нескольким показателям: среднемесячное количество активных клиентов выросло на 18,2%, новых подключений стало на 9% больше, количество возобновивших активность клиентов увеличилось на 16%, а оборот — на 21%.
Также мы писали о 5 самых выгодных бизнесах для ФЛП. Finance.ua составил список пяти самых выгодных бизнесов для ФЛП в конце 2025 года и начале 2026-го. При выборе направлений учитывались такие параметры, как потребность рынка, стартовый капитал, потенциал прибыли, уровень конкуренции, риски и возможности масштабирования.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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