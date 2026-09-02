Почти 12 млрд грн на свой бизнес: какие результаты показала программа «Власна справа» Сегодня 09:44

Предприниматели получили около 12 млрд грн грантов

Более 60 тысяч новых рабочих мест появилось в Украине благодаря государственной программе «Власна справа». За все время ее действия 42 тысячи украинцев получили почти 12 млрд грн на запуск или развитие собственного бизнеса.

Программа реализуется Министерством экономики и окружающей среды Украины совместно с Государственной службой занятости, которая рассказала о результатах работы программы за 4 года.

Предприниматели получили около 12 млрд грн грантов

По итогам 15-й волны программы, заявки на которую подавали с 26 июля по 9 августа 2026 года, 345 предпринимателей получат почти 118 млн грн на реализацию бизнес-проектов. Благодаря этому планируется создать 550 новых рабочих мест.

В общей сложности с 2022 года более 38 тысяч предпринимателей получили микрогранты на 10 млрд грн. За эти средства создано 56 тысяч рабочих мест.

Чаще всего грантовые средства направляют на:

оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств — 33%;

временное размещение и организацию питания — 14%;

перерабатывающую промышленность — 13%;

здравоохранение и оказание социальной помощи — 6%;

профессиональную, научную и техническую деятельность — 6%.

По количеству победителей лидируют Львовщина — 13%, Киев — 8%, а также Ивано-Франковская, Киевская и Ровенская области — по 7%.

Создано с помощью ИИ

Большинство получателей грантов — женщины, их доля составляет 61%. Мужчины получили 39% грантов. ФЛП составляют 68% грантополучателей, а самой активной возрастной группой среди физических лиц и ФЛП стали люди от 35 до 50 лет — почти 45%.

Средний размер гранта составляет 263 тысячи гривен.

Отдельные направления программы также подразумевают поддержку бизнеса в прифронтовых регионах, молодежного предпринимательства, креативных индустрий и дошкольного образования.

Около 2 млрд грн получили ветераны и их семьи

Отдельное направление программы — ветеранские гранты. По итогам 15-й волны определены 29 победителей, которые получат почти 13 млн грн. Это позволит создать 51 новое рабочее место.

С апреля 2023 г. грантовой поддержкой воспользовались более 3,5 тысяч защитников, защитниц и членов их семей. Общая сумма поддержки составляет около 2 млрд грн, а благодаря этим средствам создано более 5 тысяч новых рабочих мест.

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Среди получателей ветеранских грантов 54% составляют участники боевых действий, 45% - члены семей участников боевых действий или людей с инвалидностью в результате войны, еще 1% - люди с инвалидностью в результате войны. По гендерному распределению 53% грантополучателей — мужчины, 47% - женщины.

В течение действия ветеранского направления 77% участников выбирали гранты в размере до 500 тыс. грн.

Наиболее популярными направлениями для ветеранского бизнеса стали розничная торговля, сфера услуг и общепит. В частности, 33% грантополучателей направили средства на открытие магазина или мастерской, 15% - кафе или кофейни, а 12% - на производство товаров.

Заявки на участие в программе подаются через приложение «Дія». Оператором выплат грантов с начала работы программы является Ощадбанк

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