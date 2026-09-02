Почему при оплате коммуналки может появиться комиссия Сегодня 08:33 — Финтех и Карты

Почему при оплате коммуналки может появиться комиссия

Комиссия — это плата не за саму коммунальную услугу, а за проведение платежа или обслуживание операции.

Финансовое учреждение может взимать средства за прием и обработку платежа, если такая операция предусмотрена его тарифами.

При этом банки могут иметь отдельные условия для разных категорий клиентов и разных карт.

На конечную сумму могут влиять:

банк, через который производится оплата;

вид банковской карты;

наличие специальных условий для пенсионных карт;

способ проведения операции;

сумма платежа;

количество платежей за месяц;

договоренности между банком и конкретным поставщиком услуг;

использование кассы, терминала, банкомата или мобильного приложения.

Если конкретный банк позволяет оплачивать коммунальные услуги без комиссии при определенных условиях, клиент может и далее пользоваться такой возможностью. При изменении карты или способа оплаты условия могут отличаться.

Важно также понимать, что комиссия может быть неодинаковой для всех поставщиков. За один платеж банк может не брать дополнительную плату, тогда как за другой — применять установленный тариф.

Поэтому перед оплатой следует обращать внимание на финальный экран операции. Если сервис показывает отдельную строку с комиссией, клиент может увидеть, сколько стоит проведение платежа.

Пенсионная карта

Для пенсионеров особенно важно, какой именно картой они пользуются. Например, в ПриватБанке для получателей пенсии предусмотрены условия, при которых коммунальные услуги можно оплачивать без комиссии по пенсионной «Карте для выплат».

В то же время, если используется другая карта, могут применяться стандартные тарифы. Оплата без комиссии может быть доступна не только через кассу, но и с помощью дистанционных и самообслуживающих каналов банка. В частности, это:

мобильное приложение «Приват24»;

банкоматы;

терминалы самообслуживания;

отделение банка;

оплату с помощью телефонного сервиса 3700.

В Приват24 есть ограничения по бескомиссионной оплате

Отдельное внимание следует обратить на оплату коммунальных услуг через «Приват24». Для пенсионной «Карты для выплат» без комиссии можно производить платежи, но действуют определенные ограничения. В частности, нулевая комиссия предусмотрена, если сумма одного платежа не превышает 5 тысяч гривен, а общее количество таких операций составляет не более 15 в месяц.

Для большинства людей, которые ежемесячно оплачивают стандартные счета за электроэнергию, газ, воду, отопление и другие услуги, этого может быть достаточно. Однако если платеж превышает установленный лимит или используется другая карта, условия могут измениться.

Почему в кассе можно заплатить больше

Многие люди старшего возраста привыкли приходить с квитанциями в банк или почтовое отделение и оплачивать счета наличными. Такой способ остается доступным, но он не всегда самый дешевый.

При кассовом обслуживании работник банка или почты проводит операцию вручную, поэтому за нее может предусматриваться отдельная плата в соответствии с тарифами учреждения. В то же время при самостоятельной оплате через мобильное приложение или терминал комиссия может быть меньше или вообще отсутствовать.

В частности, в некоторых случаях между банком и поставщиком коммунальной услуги могут действовать договоренности, при которых комиссию за проведение платежа фактически покрывает сам поставщик. Поэтому условия оплаты могут отличаться даже для платежей за различные коммунальные услуги.

Например, оплата одного счета может пройти без дополнительной платы, а другой банк может показать комиссию. Поэтому не стоит делать выводы о всех платежах только на основании одной квитанции.

Как пенсионерам не переплачивать за коммуналку

проверить условия своей карты — прежде всего нужно выяснить, предусматривает ли именно ваша пенсионная карта бескомиссионную оплату коммунальных услуг, не все карты одного банка обязательно имеют одинаковые тарифы;

сравнить способы оплаты — если в кассе с вас просят комиссию, стоит спросить работника банка, можно ли провести тот же платеж через терминал или мобильное приложение без дополнительной платы;

следить за лимитами — бесплатная операция может иметь ограничение по сумме или количеству платежей, поэтому важно не только знать о существовании льготного тарифа, но и понимать, при каких условиях он действует;

проверять финальную сумму — перед подтверждением платежа банковский сервис обычно показывает сумму, которая будет списана, если к стоимости коммунальной услуги добавилась комиссия, это должно быть указано отдельно;

не стесняться спрашивать в банке — если условия непонятны, проще всего обратиться в банк и попросить объяснить, при каких условиях коммунальные платежи можно проводить без комиссии.

Обозреватель По материалам:

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