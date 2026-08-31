monobank запустил новую функцию для детских карт Сегодня 16:33 — Финтех и Карты

Ребенок может посылать не более пяти запросов в день

В детском приложении monobank появилась кнопка «Попросить деньги у родителей». Ребенок может указать нужную сумму и оставить комментарий к запросу, после чего родители получат уведомление и смогут перевести деньги или отклонить просьбу.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.

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Как работает функция

Раньше ребенку нужно было лично обратиться к родителям, объяснить, сколько денег он хочет получить и зачем они нужны. Теперь для этого достаточно нажать кнопку «Попросить деньги у родителей», указать сумму и написать комментарий.

После этого родители получают уведомление о запросе. Они могут перевести ребенку указанную сумму или отклонить запрос.

У родителей есть 24 часа, чтобы ответить на просьбу. В то же время ребенок может посылать не более пяти таких запросов в день.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что monobank запустил новую функцию, которая позволяет прикреплять файлы к отдельным транзакциям. Теперь пользователи могут добавлять к платежу фотографию чека, квитанции или любой другой файл. Он будет храниться вместе с транзакцией и будет доступен для просмотра деталей операции.

Также мы писали , что с 1 июля одна из популярных банковских услуг monobank стала платной для украинцев. Это касается пополнения карт monobank наличными через терминалы EasyPay. Стандартный тариф сети составляет 1% суммы пополнения, а также дополнительные 5 гривен. Бесплатными для клиентов такие операции останутся в терминалах monobox и abank, сети City24 и кассах А-Банка, Универсал Банка, Укргазбанка, Аккордбанка и даже Укрпочты.

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