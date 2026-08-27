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Как мошенники могут использовать банковские карты, срок действия которых истек

Финтех и Карты
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Как мошенники могут использовать банковские карты, срок действия которых истек
Как мошенники могут использовать банковские карты, срок действия которых истек
Банковская карта с просроченным сроком действия уже не может использоваться, однако, согласно результатам исследования, это не всегда так.
Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте проявили уязвимость, благодаря которой некоторыми просроченными картами можно рассчитаться.
Об этом сообщает издание Raketa, пишет УНИАН.
Эту уязвимость можно использовать даже в случае похищенной и уже замененной банковской карты, в результате чего держатель карты может столкнуться с неприятностями.

В чем уязвимость

По мнению исследователей, уязвимость связана с тем, что срок действия самой банковской карты и привязанного к ней счета не совпадают. Исследователи использовали два обычных смартфона и простое программное обеспечение, чтобы обмануть платежный терминал.
Один из телефонов активирует карту, а затем передает ее данные, а другой изменяет дату истечения срока действия перед отправкой данных на терминал. Таким образом, система может отображать на терминале будущую дату истечения срока действия, тогда как сама карта уже недействительна.
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Этот трюк может сработать, поскольку срок годности не защищен надлежащим образом. Кроме того, срок действия цифрового сертификата, привязанного к карте, может быть дольше даты, указанной на физической карте, поэтому это тоже не обязательно помешает проведению транзакции. По словам исследователей, им удалось провернуть этот трюк в местных ресторанах и магазинах.
Не все банковские карты уязвимы, а цифровые кошельки благодаря дополнительным средствам безопасности оказались более устойчивыми к такому методу мошенников.

Рекомендации

В этой связи не рекомендуется выбрасывать просроченные банковские карты прямо в мусор, а их следует уничтожать, а также следить за транзакциями за уже закрытыми счетами.
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По материалам:
Finance.ua
ФинтехУголовное производство
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