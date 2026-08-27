Как мошенники могут использовать банковские карты, срок действия которых истек Сегодня 13:05 — Финтех и Карты

Как мошенники могут использовать банковские карты, срок действия которых истек

Банковская карта с просроченным сроком действия уже не может использоваться, однако, согласно результатам исследования, это не всегда так.

Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте проявили уязвимость, благодаря которой некоторыми просроченными картами можно рассчитаться.

Об этом сообщает издание Об этом сообщает издание Raketa , пишет УНИАН.

Эту уязвимость можно использовать даже в случае похищенной и уже замененной банковской карты, в результате чего держатель карты может столкнуться с неприятностями.

В чем уязвимость

По мнению исследователей, уязвимость связана с тем, что срок действия самой банковской карты и привязанного к ней счета не совпадают. Исследователи использовали два обычных смартфона и простое программное обеспечение, чтобы обмануть платежный терминал.

Один из телефонов активирует карту, а затем передает ее данные, а другой изменяет дату истечения срока действия перед отправкой данных на терминал. Таким образом, система может отображать на терминале будущую дату истечения срока действия, тогда как сама карта уже недействительна.

Читайте также Украина и Великобритания подписали историческое соглашение в сфере ИИ

Этот трюк может сработать, поскольку срок годности не защищен надлежащим образом. Кроме того, срок действия цифрового сертификата, привязанного к карте, может быть дольше даты, указанной на физической карте, поэтому это тоже не обязательно помешает проведению транзакции. По словам исследователей, им удалось провернуть этот трюк в местных ресторанах и магазинах.

Не все банковские карты уязвимы, а цифровые кошельки благодаря дополнительным средствам безопасности оказались более устойчивыми к такому методу мошенников.

Рекомендации

В этой связи не рекомендуется выбрасывать просроченные банковские карты прямо в мусор, а их следует уничтожать, а также следить за транзакциями за уже закрытыми счетами.

Кстати, каждый месяц держатели банковских карт теряют собственные деньги просто потому, что забывают или неправильно включают категории кешбэка.

В 2026 году кешбэк-программы превратились из акционных бонусов в базовую потребность украинцев и главное поле битвы банков за клиента.

В этом выпуске мы разберем аналитику рынка от члена правления ГЛОБУС БАНКА Владимира Солодкого, актуальную статистику безналичных платежей от НБУ, самые прибыльные категории и практические лайфхаки, как выжать максимум выгоды из собственных повседневных расходов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.