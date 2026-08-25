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Американский реактивный самолет SJ30 установил рекорд скорости

Финтех и Карты
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Американский реактивный самолет SJ30 установил рекорд скорости
Американский реактивный самолет SJ30 установил рекорд скорости
SyberJet SJ30−2 установил неофициальный рекорд скорости перелета через континент с Востока на Запад для легких реактивных самолетов (категория C-1.f), сообщила компания .
SJ30−2 преодолел расстояние от Джексонвилла (Флорида) до Сан-Диего (Калифорния) примерно за 4 часа 7 минут со средней скоростью 813 км/ч.
Ожидается, что официальная сертификация рекорда Национальной авиационной ассоциацией США и Международной авиационной федерацией займет около 90 дней.
C-1.f — международная категория, включающая самолеты с горизонтальным взлетом и посадкой, оснащенные силовой установкой и имеющие взлетную массу от 6000 до 9000 кг. Предыдущий рекорд — 546 км/ч — был установлен самолетом Embraer Phenom 300 в 2013 году.
Сам SJ30 — легкий реактивный самолет бизнес-класса, созданный для частных и корпоративных перелетов. Максимальная скорость SJ30 составляет 0,83 Маха (свыше 900 км/ч). Он может преодолевать расстояние до 4630 км без дозаправки. Салон рассчитан на 6−7 пассажиров.
Ранее американская корпорация Gulfstream Aerospace объявила, что ее бизнес-джет G700 установил новый рекорд скорости на маршруте между Лос-Анджелесом (США) и Фарнборо (Англия), преодолев расстояние 8778 км за 8 часов 27 минут.
Таким образом, G700 улучшил результат Global 8000 канадской компании Bombardier на 19 минут. Интересно, что предыдущий рекорд был установлен совсем недавно — тогда Global 8000 прошел маршрут за 8 часов 46 минут.
По материалам:
УНІАН
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