Американский реактивный самолет SJ30 установил рекорд скорости Сегодня 23:15 — Финтех и Карты

Американский реактивный самолет SJ30 установил рекорд скорости

SyberJet SJ30−2 установил неофициальный рекорд скорости перелета через континент с Востока на Запад для легких реактивных самолетов (категория C-1.f), сообщила компания .

SJ30−2 преодолел расстояние от Джексонвилла (Флорида) до Сан-Диего (Калифорния) примерно за 4 часа 7 минут со средней скоростью 813 км/ч.

Ожидается, что официальная сертификация рекорда Национальной авиационной ассоциацией США и Международной авиационной федерацией займет около 90 дней.

C-1.f — международная категория, включающая самолеты с горизонтальным взлетом и посадкой, оснащенные силовой установкой и имеющие взлетную массу от 6000 до 9000 кг. Предыдущий рекорд — 546 км/ч — был установлен самолетом Embraer Phenom 300 в 2013 году.

Сам SJ30 — легкий реактивный самолет бизнес-класса, созданный для частных и корпоративных перелетов. Максимальная скорость SJ30 составляет 0,83 Маха (свыше 900 км/ч). Он может преодолевать расстояние до 4630 км без дозаправки. Салон рассчитан на 6−7 пассажиров.

Ранее американская корпорация Gulfstream Aerospace объявила, что ее бизнес-джет G700 установил новый рекорд скорости на маршруте между Лос-Анджелесом (США) и Фарнборо (Англия), преодолев расстояние 8778 км за 8 часов 27 минут.

Таким образом, G700 улучшил результат Global 8000 канадской компании Bombardier на 19 минут. Интересно, что предыдущий рекорд был установлен совсем недавно — тогда Global 8000 прошел маршрут за 8 часов 46 минут.

УНІАН По материалам:

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