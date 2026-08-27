Электронный кабинет ВПЛ: какие услуги будут доступны онлайн

Часть услуг для внутренне перемещенных лиц планируют перевести в онлайн. Уже с октября в Украине должен заработать новый механизм, позволяющий ВПЛ подавать заявления и получать необходимые услуги дистанционно.
Новая редакция закона «О защите прав и свобод ВПЛ», принятая по инициативе авторов сообщения, предусматривает существенные изменения в получении государственной поддержки.
бумажную справку ВПЛ заменят электронной выпиской из Единой информационной базы данных о ВПЛ;
после индивидуальной оценки потребностей система будет определять, на какие виды поддержки может претендовать человек;
больше не нужно будет подавать подтверждение о неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения рф.
Для входа в электронный кабинет потребуется квалифицированная электронная подпись или верифицированный аккаунт в приложении Дія. В то же время, актуальную информацию система автоматически будет получать из государственных реестров.
Закон вступит в силу 22 октября 2026 года. К этому времени правительство должно принять необходимые нормативные акты и обеспечить технический запуск новой системы.
Ожидается, что новый формат поможет упростить доступ ВПЛ к необходимым услугам и сделать процесс получения поддержки более удобным без лишней бюрократии и очередей.
Ранее мы сообщали, что после обновления правил предоставления пособия ВПЛ и начала проверок Министерством финансов часть украинцев может столкнуться с приостановкой выплат. В частности, Минфин проверяет, не находятся ли получатели пособия за границей более 90 дней подряд. Кто должен обновить свои данные и как проверить, не остановили ли выплаты — читайте здесь.
Также мы писали о программе «Домики в селе для ВПЛ», которая позволяет переселенцам получить крышу над головой в сельской местности. Однако вокруг этого процесса возникает немало юридических нюансов и вопросов. Разъяснение юристов относительно программы — по ссылке.