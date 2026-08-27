Электронный кабинет ВПЛ: какие услуги будут доступны онлайн Сегодня 12:03 — Финтех и Карты

Семья переселенцев пользуется онлайн-услугами

Часть услуг для внутренне перемещенных лиц планируют перевести в онлайн. Уже с октября в Украине должен заработать новый механизм, позволяющий ВПЛ подавать заявления и получать необходимые услуги дистанционно.

Новая редакция закона «О защите прав и свобод ВПЛ», принятая по инициативе авторов сообщения, предусматривает существенные изменения в получении государственной поддержки.

Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

Что можно будет делать через электронный кабинет ВПЛ

Одним из главных новшеств станет создание Электронного кабинета ВПЛ. Через него внутренне перемещенные лица смогут дистанционно:

получать государственные услуги,

подавать заявления на ежемесячное пособие на проживание,

проходить оценку своих потребностей.

Также предусмотрены и другие изменения:

бумажную справку ВПЛ заменят электронной выпиской из Единой информационной базы данных о ВПЛ;

после индивидуальной оценки потребностей система будет определять, на какие виды поддержки может претендовать человек;

больше не нужно будет подавать подтверждение о неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения рф.

Для входа в электронный кабинет потребуется квалифицированная электронная подпись или верифицированный аккаунт в приложении Дія. В то же время, актуальную информацию система автоматически будет получать из государственных реестров.

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Закон вступит в силу 22 октября 2026 года. К этому времени правительство должно принять необходимые нормативные акты и обеспечить технический запуск новой системы.

Ожидается, что новый формат поможет упростить доступ ВПЛ к необходимым услугам и сделать процесс получения поддержки более удобным без лишней бюрократии и очередей.

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