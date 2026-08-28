Умные очки оказались под угрозой запрета — почему так Сегодня 04:15 — Финтех и Карты

Индустрия умных очков переживает бурный рост, но в то же время сталкивается с растущей критикой.

Встроенные в оправу камеры позволяют незаметно записывать окружающих людей, после чего видео могут попадать в соцсети. Правозащитники и пользователи требуют либо полностью запретить такие устройства, либо ввести более жесткие правила их использования.

Причины возмущения

Многочисленные случаи, когда люди намеренно снимали женщин в неудобных или компрометирующих ситуациях в общественных местах, а затем публиковали записи без разрешения.

Поэтому умные очки уже получили крайне негативную репутацию среди критиков. Их сравнивают со скрытой камерой, которая внешне практически ничем не отличается от обычной оправы.

Компания Meta, которая, по оценке Omdia, контролирует около 85% рынка умных очков, пытается реагировать на критику. Учетные записи пользователей, разоблаченных в съемке людей без их согласия, блокируют. Кроме того, очки могут автоматически останавливать запись, если владелец пытается закрыть световой индикатор камеры.

Правозащитники требуют ограничений

Однако этих мер оказалось недостаточно. Коалиция, в которую вошли более 70 правозащитных организаций, направила компании открытое обращение с требованием отказаться от разработки функции распознавания лиц. Речь идет о технологии, которая потенциально могла бы позволить очкам определять личность случайного человека прямо в реальном времени.

Параллельно активисты выступают за полный запрет на продажу и рекламу очков с камерами. Они собирают подписи под петициями, обращаются к продавцам, оптическим салонам и представителям власти с призывами ограничить распространение таких устройств.

Отдельные общественные места уже самостоятельно вводят ограничения. Умные очки запрещают или пытаются ограничить бары, театры и даже судебные залы. Проблема состоит в том, что современные модели очень похожи на обычные очки, поэтому контролировать соблюдение таких правил очень сложно.

Спрос на умные очки продолжает расти

Несмотря на волну критики, интерес к технологии не исчезает. По прогнозу Counterpoint Research, в период с 2026 по 2032 год потребители потратят на умные носимые устройства более 1 трлн долларов, причем примерно 44 млрд долларов будет приходиться непосредственно на умные очки.

В Meta полагают, что главное преимущество такого формата заключается в постоянной доступности. В отличие от смартфона, который нужно извлекать из кармана, очки постоянно находятся перед глазами пользователя. В компании также ожидают, что они могут стать своеобразными глазами и ушами для систем искусственного интеллекта.

Впрочем, не все представители технологической индустрии настроены столь оптимистично. Основатель Nothing Карл Пэй заявлял, что умные очки пока не имеют достаточно сложившейся аудитории, а часть покупателей возвращает такие устройства в магазины. Вот почему Nothing отказалась от сотворения своей модели. В результате главный спор вокруг технологии только набирает обороты: одни видят в умных очках будущую замену смартфону, а другие — потенциально мощный инструмент массовой слежки.

itechua По материалам:

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