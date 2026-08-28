Билл Гейтс хочет ввести налог на ИИ: для чего это 28.08.2026, 01:12 — Финтех и Карты

Билл Гейтс хочет ввести налог на ИИ: для чего это

Билл Гейтс призвал правительства заранее подготовиться к масштабному влиянию искусственного интеллекта на рынок труда.

В новом эссе соучредитель Microsoft признал огромный потенциал ИИ для науки и медицины, но в то же время предупредил о риске сокращения количества рабочих мест из-за автоматизации.

Одним из его предложений стал так называемый «налог на роботов». Гейтс считает, что сегодня налоговая система фактически стимулирует компании заменять людей машинами: зарплаты работников облагаются налогами, в то время как покупку оборудования можно списывать как расходы. Налог на автоматизацию, по его мнению, мог бы замедлить этот процесс и обеспечить средства для переквалификации людей и социальной поддержки.

Еще более радикальная идея — «Human Reserved»

Это создание профессий или отдельных задач, где использование ИИ будет ограничено или запрещено.

К примеру, Гейтс считает, что часть работ следует оставить людям, если их автоматизация может массово лишить работы работников, которым сложно сменить профессию.

Подобный подход предлагает применять и там, где участие человека особо важно, в частности в медицине.

Гейтс также отмечает, что список таких профессий не обязательно должен оставаться неизменным. Некоторые сферы можно постепенно переводить на ИИ в течение лет или даже десятилетий, сохраняя часть рабочих мест для людей. В то же время он признает, что реализация таких правил потребует ответов на сложные вопросы: кто будет устанавливать ограничения и какие профессии попадут в список.

Если эти идеи получат поддержку, они могут серьезно изменить правила развития ИИ. Компаниям придется учитывать не только экономическую выгоду от автоматизации, но и ее влияние на работников. В то же время, «налог на роботов» и «человеческие» профессии пока остаются предложениями Гейтса, а не утвержденной политикой.

itechua По материалам:

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