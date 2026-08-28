0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Билл Гейтс хочет ввести налог на ИИ: для чего это

Финтех и Карты
26
Билл Гейтс хочет ввести налог на ИИ: для чего это
Билл Гейтс хочет ввести налог на ИИ: для чего это
Билл Гейтс призвал правительства заранее подготовиться к масштабному влиянию искусственного интеллекта на рынок труда.
В новом эссе соучредитель Microsoft признал огромный потенциал ИИ для науки и медицины, но в то же время предупредил о риске сокращения количества рабочих мест из-за автоматизации.
Одним из его предложений стал так называемый «налог на роботов». Гейтс считает, что сегодня налоговая система фактически стимулирует компании заменять людей машинами: зарплаты работников облагаются налогами, в то время как покупку оборудования можно списывать как расходы. Налог на автоматизацию, по его мнению, мог бы замедлить этот процесс и обеспечить средства для переквалификации людей и социальной поддержки.

Еще более радикальная идея — «Human Reserved»

Это создание профессий или отдельных задач, где использование ИИ будет ограничено или запрещено.
К примеру, Гейтс считает, что часть работ следует оставить людям, если их автоматизация может массово лишить работы работников, которым сложно сменить профессию.
Подобный подход предлагает применять и там, где участие человека особо важно, в частности в медицине.
Гейтс также отмечает, что список таких профессий не обязательно должен оставаться неизменным. Некоторые сферы можно постепенно переводить на ИИ в течение лет или даже десятилетий, сохраняя часть рабочих мест для людей. В то же время он признает, что реализация таких правил потребует ответов на сложные вопросы: кто будет устанавливать ограничения и какие профессии попадут в список.
Если эти идеи получат поддержку, они могут серьезно изменить правила развития ИИ. Компаниям придется учитывать не только экономическую выгоду от автоматизации, но и ее влияние на работников. В то же время, «налог на роботов» и «человеческие» профессии пока остаются предложениями Гейтса, а не утвержденной политикой.
По материалам:
itechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems