Новый стандарт КЭП «Купина»: нужно ли перевыпускать электронную подпись

Новый стандарт должен заменить предыдущий и усилить защиту электронных данных. Для пользователей это означает переход на новый алгоритм без необходимости досрочного перевыпуска действующего КЭП.
Пользователям советуют обновить приложение «Дія» до последней версии. Бизнесу и разработчикам, в свою очередь, следует проверить, готовы ли их системы к работе с новым стандартом.
Что будет со старыми КЭП и когда можно получить новый
Квалифицированные сертификаты открытых ключей, которые были сформированы по предыдущему стандарту, будут оставаться в силе до истечения срока их действия. Поэтому получать новый КЭП только через переход на «Купину» не нужно.
Информационно-коммуникационные системы ГНС будут одновременно поддерживать оба стандарта.
В то же время пользователям КПЭДУ ГНС рекомендуют для корректной работы программного обеспечения и подписания электронных документов загрузить и добавить в «файловое хранилище сертификатов» новые технологические сертификаты.