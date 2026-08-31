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Новый стандарт КЭП «Купина»: нужно ли перевыпускать электронную подпись

Финтех и Карты
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Дія
Дія
С 1 сентября в Украине новые квалифицированные электронные подписи будут выдаваться по алгоритму «Купина» вместо устаревшего ГОСТ.
Об этом говорится в сообщении «Дії».
Новый стандарт должен заменить предыдущий и усилить защиту электронных данных. Для пользователей это означает переход на новый алгоритм без необходимости досрочного перевыпуска действующего КЭП.
Пользователям советуют обновить приложение «Дія» до последней версии. Бизнесу и разработчикам, в свою очередь, следует проверить, готовы ли их системы к работе с новым стандартом.

Что будет со старыми КЭП и когда можно получить новый

Квалифицированные сертификаты открытых ключей, которые были сформированы по предыдущему стандарту, будут оставаться в силе до истечения срока их действия. Поэтому получать новый КЭП только через переход на «Купину» не нужно.
Информационно-коммуникационные системы ГНС будут одновременно поддерживать оба стандарта.
В то же время пользователям КПЭДУ ГНС рекомендуют для корректной работы программного обеспечения и подписания электронных документов загрузить и добавить в «файловое хранилище сертификатов» новые технологические сертификаты.
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КПЭДУ ГНС осуществляет плановый переход по ГСТУ 7564:2014 «Информационные технологии. Криптографическая защита информации. Хеш-функция» («Купина»).
Получить новый КЭП по стандарту «Купина» в КПЭДУ ГНС можно будет с 26 августа 2026 года. Порядок получения и онлайн обновление при этом не меняется.
Переход на новый стандарт должен обеспечить бесперебойную работу электронных сервисов и корректное взаимодействие с другими информационными ресурсами.
Ранее подписанные электронные документы и соглашения также сохраняют юридическую силу.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ТехнологииПрограммное обеспечениеЦифровая экономика
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