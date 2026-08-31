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Ведение бизнеса в Украине: активность онлайн-предпринимателей продолжает расти

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Ведение бизнеса в Украине: активность онлайн-предпринимателей продолжает расти
Ведение бизнеса в Украине: активность онлайн-предпринимателей продолжает расти
Несмотря на сложные условия, активность предпринимателей продолжает расти.
За первые семь месяцев 2026 года зафиксировано одновременное увеличение активной клиентской базы, количества новых подключений и оборота бизнесов.
Об этом пишет WayForPay.
Данные показывают положительную годовую динамику сразу по нескольким показателям: среднемесячное количество активных клиентов выросло на 18,2%, новых подключений стало на 9% больше, количество возобновивших активность клиентов увеличилось на 16%, а оборот — на 21%.

Активных гораздо больше, чем год назад

Если взять количество активных пользователей WayForPay в каждом отдельном месяце с января по июль 2026 года и рассчитать среднее значение, оно составляет 16 553 пользователей против 14 009 за аналогичный период 2025 года.
Среднемесячный показатель вырос на 18,2%. В то же время общее количество клиентов WayForPay превышает 50 тысяч.
Превосходство над прошлым годом сохранялось в каждом из семи месяцев. В январе активных клиентов было на 22% больше года в год, в июле — на 12,2% больше: 16 432 против 14 642.
Ведение бизнеса в Украине: активность онлайн-предпринимателей продолжает расти
Если смотреть на динамику внутри самого 2026 года, то она была неравномерной. От 16 091 клиента в январе активная база увеличилась до 16 837 в мае, после чего скорректировалась до 16 432 в июле. В то же время даже июльский показатель остается более чем на 12% выше, чем годом ранее.
В декабре 2025 года активными были 16 695 клиентов. Следовательно, июльский показатель примерно на 1,6% ниже уровня конца прошлого года. Это свидетельствует скорее о стабилизации активной базы в течение 2026 года после ее существенного расширения, чем о снижении активности в годовом исчислении.
За два года средний показатель активной базы WayForPay вырос почти на 69%, а оборот примерно на 55%.

Количество новых подключений растет

За январь-июль 2026 года WayForPay получил 7394 новых подключения против 6784 за аналогичный период прошлого года. Таким образом, количество новых клиентов увеличилось примерно на 9%.
Ведение бизнеса в Украине: активность онлайн-предпринимателей продолжает расти
Рост обеспечивают не только подключенные бизнесы, которые продолжают работать или возвращаются после перерыва.
Сервис одновременно привлекает больше совершенно новых мерчантов, чем годом ранее.
При этом более широкая статистика онлайн-предпринимательства демонстрирует другую динамику. По данным YC. Market, во II квартале 2026 года онлайн-ритейл оставался самым популярным видом деятельности среди новых ФЛП, однако количество регистраций по КВЭД 47.91 сократилось на 34% год к году. За квартал было зарегистрировано 6,1 тыс. таких ФЛП, в то время как прекратили деятельность 2,6 тыс., поэтому баланс оставался положительным.
Эти показатели нельзя напрямую сравнивать с данными WayForPay: регистрация ФЛП по определенному КВЭД и подключение бизнеса к платежному сервису — разные процессы. Однако на фоне замедления регистраций новых предпринимателей именно в онлайн-ритейле рост новых подключений WayForPay на 9% выглядит особенно показательно.

Растет количество бизнесов, которые возвращаются

Еще одна заметная тенденция — рост количества клиентов, уже пользовавшихся WayForPay ранее, некоторое время были неактивными, а затем возобновили работу.
За семь месяцев 2026 года таких клиентов было 12 105 — на 16% больше, чем годом ранее.
В результате общий приток — новые и восстановленные клиенты вместе — увеличился с 17 222 в январе-июле 2025 года до 19 499 в 2026-м. Это рост примерно на 13,2%.
Структура этого притока тоже несколько изменилась. В 2025 году новые клиенты обеспечивали около 39,4% общего притока, а в 2026 году — около 37,9%. Соответственно, доля вернувшихся после перерыва клиентов возросла примерно с 60,6% до 62,1%.
То есть роль ранее подключенных бизнесов остается очень значимой, но это происходит не из-за сокращения количества новых клиентов: обе составляющие прилива в 2026 году растут.
За этот же период количество клиентов, ставших неактивными, увеличилось с 15 911 до 18 762, или на 17,9%. В то же время, среднемесячная активная база выросла большими темпами — на 18,2%.
В январе-июле 2025 года совокупный приток составил 17 222 клиента, в то время как неактивными стали 15 911. Разница составила +1 311.
В 2026 году приток увеличился до 19 499 клиентов, а в неактивный статус перешли 18 762. Следовательно, баланс также остается положительным — 737 клиентов.
Эти данные показывают высокую подвижность клиентской базы: часть предпринимателей приостанавливает активность, приходят новые бизнесы, а ранее неактивные возвращаются к работе.
На такую ​​динамику могут влиять сезонность и естественный жизненный цикл малого бизнеса, а также условия, в которых сегодня работают украинские предприниматели: кадровый дефицит, мобилизация, риски безопасности, перебои с энергоснабжением и рост операционных расходов.
По материалам:
Finance.ua
БизнесФинтех
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