Ведение бизнеса в Украине: активность онлайн-предпринимателей продолжает расти Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Ведение бизнеса в Украине: активность онлайн-предпринимателей продолжает расти

Несмотря на сложные условия, активность предпринимателей продолжает расти.

За первые семь месяцев 2026 года зафиксировано одновременное увеличение активной клиентской базы, количества новых подключений и оборота бизнесов.

Об этом пишет WayForPay

Данные показывают положительную годовую динамику сразу по нескольким показателям: среднемесячное количество активных клиентов выросло на 18,2%, новых подключений стало на 9% больше, количество возобновивших активность клиентов увеличилось на 16%, а оборот — на 21%.

Активных гораздо больше, чем год назад

Если взять количество активных пользователей WayForPay в каждом отдельном месяце с января по июль 2026 года и рассчитать среднее значение, оно составляет 16 553 пользователей против 14 009 за аналогичный период 2025 года.

Среднемесячный показатель вырос на 18,2%. В то же время общее количество клиентов WayForPay превышает 50 тысяч.

Превосходство над прошлым годом сохранялось в каждом из семи месяцев. В январе активных клиентов было на 22% больше года в год, в июле — на 12,2% больше: 16 432 против 14 642.

Если смотреть на динамику внутри самого 2026 года, то она была неравномерной. От 16 091 клиента в январе активная база увеличилась до 16 837 в мае, после чего скорректировалась до 16 432 в июле. В то же время даже июльский показатель остается более чем на 12% выше, чем годом ранее.

В декабре 2025 года активными были 16 695 клиентов. Следовательно, июльский показатель примерно на 1,6% ниже уровня конца прошлого года. Это свидетельствует скорее о стабилизации активной базы в течение 2026 года после ее существенного расширения, чем о снижении активности в годовом исчислении.

За два года средний показатель активной базы WayForPay вырос почти на 69%, а оборот примерно на 55%.

Количество новых подключений растет

За январь-июль 2026 года WayForPay получил 7394 новых подключения против 6784 за аналогичный период прошлого года. Таким образом, количество новых клиентов увеличилось примерно на 9%.

Рост обеспечивают не только подключенные бизнесы, которые продолжают работать или возвращаются после перерыва.

Сервис одновременно привлекает больше совершенно новых мерчантов, чем годом ранее.

При этом более широкая статистика онлайн-предпринимательства демонстрирует другую динамику. По данным YC. Market , во II квартале 2026 года онлайн-ритейл оставался самым популярным видом деятельности среди новых ФЛП, однако количество регистраций по КВЭД 47.91 сократилось на 34% год к году. За квартал было зарегистрировано 6,1 тыс. таких ФЛП, в то время как прекратили деятельность 2,6 тыс., поэтому баланс оставался положительным.

Эти показатели нельзя напрямую сравнивать с данными WayForPay: регистрация ФЛП по определенному КВЭД и подключение бизнеса к платежному сервису — разные процессы. Однако на фоне замедления регистраций новых предпринимателей именно в онлайн-ритейле рост новых подключений WayForPay на 9% выглядит особенно показательно.

Растет количество бизнесов, которые возвращаются

Еще одна заметная тенденция — рост количества клиентов, уже пользовавшихся WayForPay ранее, некоторое время были неактивными, а затем возобновили работу.

За семь месяцев 2026 года таких клиентов было 12 105 — на 16% больше, чем годом ранее.

В результате общий приток — новые и восстановленные клиенты вместе — увеличился с 17 222 в январе-июле 2025 года до 19 499 в 2026-м. Это рост примерно на 13,2%.

Структура этого притока тоже несколько изменилась. В 2025 году новые клиенты обеспечивали около 39,4% общего притока, а в 2026 году — около 37,9%. Соответственно, доля вернувшихся после перерыва клиентов возросла примерно с 60,6% до 62,1%.

То есть роль ранее подключенных бизнесов остается очень значимой, но это происходит не из-за сокращения количества новых клиентов: обе составляющие прилива в 2026 году растут.

За этот же период количество клиентов, ставших неактивными, увеличилось с 15 911 до 18 762, или на 17,9%. В то же время, среднемесячная активная база выросла большими темпами — на 18,2%.

В январе-июле 2025 года совокупный приток составил 17 222 клиента, в то время как неактивными стали 15 911. Разница составила +1 311.

В 2026 году приток увеличился до 19 499 клиентов, а в неактивный статус перешли 18 762. Следовательно, баланс также остается положительным — 737 клиентов.

Эти данные показывают высокую подвижность клиентской базы: часть предпринимателей приостанавливает активность, приходят новые бизнесы, а ранее неактивные возвращаются к работе.

На такую ​​динамику могут влиять сезонность и естественный жизненный цикл малого бизнеса, а также условия, в которых сегодня работают украинские предприниматели: кадровый дефицит, мобилизация, риски безопасности, перебои с энергоснабжением и рост операционных расходов.

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