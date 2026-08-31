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МВФ начал новую миссию в Украине

Казна и Политика
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МВФ начал новую миссию в Украине
МВФ начал новую миссию в Украине
Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начала встречи с украинскими властями.
Стороны обсудят состояние экономики, дальнейшие реформы и проект государственного бюджета на 2027 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство МВФ в Украине.
Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начала рабочие встречи с представителями украинских властей и другими заинтересованными сторонами. Переговоры должны охватить главные вопросы экономической политики страны.
В ходе визита представители МВФ намерены оценить перспективы развития украинской экономики и обсудить выполнение обязательств Киева в рамках программы расширенного финансирования EFF.
Отдельное внимание стороны уделят макроэкономическим и структурным преобразованиям, которые Украина обязалась проводить в рамках сотрудничества с фондом.
Еще одной темой переговоров станет проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. Стороны рассмотрят основные параметры будущего финансового документа и связанные с ним экономические вопросы.
Рабочий визит миссии станет очередным этапом взаимодействия Украины с МВФ в рамках действующей программы финансирования.
По материалам:
Finance.ua
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