МВФ начал новую миссию в Украине Сегодня 10:22 — Казна и Политика

МВФ начал новую миссию в Украине

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начала встречи с украинскими властями.

Стороны обсудят состояние экономики, дальнейшие реформы и проект государственного бюджета на 2027 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство МВФ в Украине.

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начала рабочие встречи с представителями украинских властей и другими заинтересованными сторонами. Переговоры должны охватить главные вопросы экономической политики страны.

В ходе визита представители МВФ намерены оценить перспективы развития украинской экономики и обсудить выполнение обязательств Киева в рамках программы расширенного финансирования EFF.

Отдельное внимание стороны уделят макроэкономическим и структурным преобразованиям, которые Украина обязалась проводить в рамках сотрудничества с фондом.

Еще одной темой переговоров станет проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. Стороны рассмотрят основные параметры будущего финансового документа и связанные с ним экономические вопросы.

Рабочий визит миссии станет очередным этапом взаимодействия Украины с МВФ в рамках действующей программы финансирования.

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